Das kennen wir doch alle: Nach einer mehrwöchigen Abwesenheit vom gewohnten Umfeld fällt einem bei der Rückkehr jede veränderte Kleinigkeit auf. Nach dem Sommerurlaub zum Beispiel bemerken wir sofort, dass der Baum vor dem Haus weniger Blätter trägt als noch vor der Italien-Reise.

Oder, ganz aktuell, es fällt uns sofort ins Auge, dass weniger Menschen in der Konstanzer Innenstadt unterwegs sind – was natürlich einen nachvollziehbaren Grund hat: Die Sommerferien sind in zehn von 16 Bundesländern bereits beendet, in vier geht die Schule in diesen Tagen wieder los.

Womit wir beim Thema Mülleimer und Straßenlaternen wären. Richtig gelesen: Mülleimer und Straßenlaternen. In diesem Jahr nämlich sind besonders viele dieser öffentlichen Teile mit Aufklebern von Fußball-Vereinen, die nicht unbedingt um die Ecke beheimatet sind, dekoriert.

Das Braunschweiger Logo an einer Straßenlaterne in Litzelstetten. | Bild: Andreas Schuler

Nun ist die Vorliebe von Fußball-Fans bekannt, die bedingungslose Liebe zum eigenen Verein nicht nur mit Sprechchören rund um ein Spiel zum Ausdruck zu bringen, sondern auch mit dem Kleben des Vereinslogos in fremden Städten und Regionen.

Dies jedoch in aller Regel als Schlachtenbummler bei Auswärtsspielen. Es soll Fans von Hannover 96 gegeben haben, die die Kleine Meerjungfrau in Kopenhagen bei einem Europapokalspiel in der dänischen Hauptstadt mit Schals und Aufklebern versehen haben.

Apropos Hannover 96: Fans des verhassten Lokalrivalen Eintracht Braunschweig haben im Sommer 2021 offenbar großen Gefallen an Litzelstetten gefunden – mindestens fünf Aufkleber des beliebtesten niedersächsischen Fußball-Vereins und Deutschen Meisters von 1967 prangen an Mülleimern und Straßenlaternen im Konstanzer Vorort.

Das Braunschweiger Logo auf einem Litzelstetter Mülleimer. | Bild: Andreas Schuler

Wobei es hier einen gewissen Interpretationsspielraum gibt: Vielleicht sind ja Hannover Fans dafür verantwortlich. Um damit ein klares Zeichen zu setzen: Denn nichts wären denen lieber, als Eintracht Braunschweig zu entsorgen. Aber das führt jetzt an dieser Stelle zu weit.

Dann wäre da noch Werder Bremen; „Grün und Weiß ein Leben lang“, hieß es bis vor wenigen Wochen noch auf dem grünen Papierkorb beim Gemeindesaal in Litzelstetten. Dieses Bepperle, wie der Konschtanzer sagen würde, wurde jedoch mittlerweile einfach überklebt: Offenbar von einem Fan von Waldhof Mannheim, der das Logo der Kurpfälzer mehr mag als das der Hansestädter.

Waldhof Mannheim, darunter und nicht mehr zu sehen: Werder Bremen. | Bild: Andreas Schuler

Weiter wurden in diesem Sommer Aufkleber von Hansa Rostock, dem Hamburger SV, Kaiserslautern und von Sachsen Leipzig angebracht. Die sind jedoch alle wieder verschwunden. Entweder hat die Ortsverwaltung Litzelstetten fleißige und aufmerksame Mitarbeiter (die hat sie so oder so auf jeden Fall!) oder Fans anderer Mannschaften zogen sie wieder ab.

Gemeinsam haben sämtliche geklebten Vereine vor allem eines: Sie sind, gemessen an ihrer Liga-Zugehörigkeit, entweder zweit- oder drittklassig. Und was machen deren Fans? Sie suchen sich zumindest ein erstklassiges Urlaubsziel aus. Urlaub soll ja auch die schönste Zeit des Jahre sein.