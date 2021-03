In der Ansprache ist das Schreiben des Konstanzer Oberbürgermeisters Uli Burchardt an die Landtagsabgeordnete Nese Erikli sehr freundlich, in der Sache aber lässt er kein gutes Haar am Corona-Krisenmanagement der Landesregierung.

Er sieht vor allem den Sozialminister Manfred Lucha in der Verantwortung, und weil er sich bei ihm offenbar nicht so recht Gehör verschaffen kann, setzt er die frisch wiedergewählte Abgeordnete auf den Minister an. Der Forderungskatalog des OB umfasst fünf Punkte:

Keine Wirkung zeigte bisher ein Schreiben von Uli Burchardt an den Sozialminister, in dem er auf den Bedarf eines Kommunalen Impfzentrums in Konstanz in Form einer Außenstelle zum bestehenden Impfzentrum in Singen hinweist. In Konstanz leben nach Angaben des OB knapp 13.000 Menschen in einem Alter von mehr als 70 Jahren, viele seien gehbehindert oder trauten sich mental die Fahrt ins Impfzentrum Singen nicht zu. Angehörige stünden nicht immer zur Verfügung, öffentliche Verkehrsmittel würden aus Sorge um eine Ansteckung ungern genutzt und nicht jeder Rentner könne sich die Fahrt mit dem Taxi leisten. Laut Uli Burchardt geht es nicht an, dass man Menschen in dieser Situation benachteilige, nur weil die größte Stadt im südlichen Baden-Württemberg geografisch am Rande der Republik liege.

Nese Erikli zum Impfzentrum Laut Nese Erikli gab es für die Stadt Konstanz die Möglichkeit, sich als Kommune für ein Impfzentrum (KIZ) zu bewerben. Konstanz habe dafür die Voraussetzungen nicht erfüllt, weshalb Singen zum Zug gekommen sei. „Daher müssen Sie sich selber fragen“, so schreibt die Landtagsabgeordnete an den OB, „weshalb der Zuschlag nicht an Konstanz ging.“ Das Problem liegt für sie aber ohnehin ganz woanders. „Leider wurde vom Bund nicht die versprochene Menge an Impfdosen geliefert. Hier bitte ich Sie insbesondere beim zuständigen Bundestagsabgeordneten Andreas Jung nachzufragen, der zugleich stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Regierungsfraktion in Berlin ist.“ Sie hält ein weiteres KIZ außerdem wegen der geplanten Einbindung niedergelassener Ärzte bei Impfungen für unnötig.

Ein weiteres Ungleichgewichtmacht Uli Burchardt bei der landesweiten Verteilung der Impfstoffe aus. Das Sozialministerium habe dabei einen Schlüssel gewählt, nach dem alle Landkreise gleich bedient werden. „Dieses Verteilverfahren ist absolut ungerecht, da größere Landkreise wie eben Konstanz mit rund 280.000 Einwohnern gleich viel Impfstoff erhalten wie kleinere mit 140.000 Einwohnern.“ In der Praxis bedeute dies, dass der Landkreis Konstanz pro Kopf der Bevölkerung bis zu 50 Prozent und damit eklatant weniger Impfstoff erhält als andere Landkreise. „Diese Institutionalisierung des Mangels durch das Sozialministerium“, schreibt der OB, „kann weder von uns politischen Vertretern noch von den Bürger hingenommen werden.“

Nese Erikli zur Verteilung des Impfstoffes Die Landespolitikerin ist ihren Angaben zufolge bereits mit einem Abgeordnetenbrief an das Sozialministerium aktiv geworden. „Ich möchte diesem Thema auf den Grund gehen und sicherstellen, dass keine Ungleichbehandlung zulasten des Kreisimpfzentrums Singen besteht.“ Auch im Hinblick auf die kurzfristig für Impfwillige aus dem Landkreis Konstanz anberaumten 450 Impftermine im Zentralen Impfzentrum Freiburg stehe sie mit dem Gesundheitsministerium im Austausch und erwarte – sobald das Ministerium den Sachverhalt aufgeklärt habe – in der Angelegenheit eine eingehende Rückantwort. „Selbstverständlich wende ich mich regelmäßig mit Nachfragen und Verbesserungsvorschlägen an das Sozial- und Gesundheitsministerium“, schreibt sie weiter.

Der Konstanzer Oberbürgermeister vermisst beim bisherigen Umgang mit der Pandemie ferner eine Teststrategie. „Die Bürger signalisieren uns klar, dass sie nach der langen Zeit des Ausnahmezustands in ihr normales Leben zurückfinden wollen“, so heißt es in seinem Schreiben an die Landtagsabgeordnete. Um das zu erreichen, sei eine sehr große Anzahl von privaten Tests und von bestätigten Tests nötig – und zwar an jedem einzelnen Tag. „Ich fordere vom Bund und vom Land Baden-Württemberg eine Strategie dafür sowie die Ausstattung mit ausreichend Tests – auch für Schulen und Kitas. Wer sich Tests nicht leisten kann, muss sich und seine Kinder mehrmals die Woche kostenlos testen lassen können. Tests dürfen kein Luxusgut sein!“

Nese Erikli zur Grenzsituation Auch hier verweist Nese Erikli auf die Zuständigkeit des Bundes. In Baden-Württemberg, so erklärt sie, bestehe für Pendler und Grenzgänger ein kostenloses Testangebot. Benötigt werde dafür eine Bescheinigung des Arbeitgebers, aus der hervorgeht, dass der Arbeitnehmer zwingend am Arbeitsplatz anwesend sein muss. Die Tests könnten dann in allen Testzentren oder Testpraxen vorgenommen werden. „Die Zertifizierung von Schweizer Tests in Deutschland und sämtliche Fragen zur internationalen Grenze obliegt dem Bund.“ Sie empfiehlt dem OB, mit dem Anliegen „auf den örtlichen Bundestagsabgeordneten Andreas Jung zuzugehen“. Und weiter: „Bezüglich der generellen Teststrategie empfehle ich Ihnen, die aktuellen Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz genauer zu konsultieren.“

Immer noch nicht auf die Reihe gebracht hat das Sozialministerium nach Einschätzung des Konstanzer Oberbürgermeisters das Anmeldeverfahren für Impfberechtigte. Zwar sei das ursprüngliche Verfahren nachgebessert worden, „doch gut ist es leider immer noch nicht“. Die Stadt habe zu Jahresbeginn eigens ein Impfbegleitungstelefon eingerichtet, bei dem sich Anrufer nach wie vor darüber beschweren, dass sie im Anmeldeverfahren nicht weiterkommen. „Dass ein Land, das sich technologischer Spitzenleistungen rühmt, ein derart umständliches Anmeldeverfahren praktiziert und das viele zur Verzweiflung treibt, ist für mich nicht nachvollziehbar“, empört sich Uli Burchardt. Er fordert eine digitale Lösung für die Kontaktnachverfolgung, „die anstelle unserer fußlahmen Corona-App in der Lage ist, mit Zustimmung der User Kontaktdaten ans Gesundheitsamt zu übermitteln“.

Nese Erikli zum Anmeldeverfahren Das Land arbeitet laut Nese Erikli an der Verbesserung des Anmeldeverfahrens für Impfberechtigte – so sei „ganz aktuell zusätzliches Personal eingestellt“ worden. Aber auch hier sei der größte Bremseffekt der fehlende Impfstoff und das kürzlich vorgenommene Aussetzen der Impfungen mit dem Impfstoff AstraZeneca. Nur mit zusätzlichem Impfstoff könnten die Wartelisten schneller abgearbeitet und mehr Impftermine angeboten werden. „Ich persönlich halte das Konzept der Luca-App und vergleichbarer Anwendungen für sehr vielversprechend, da sie beispielsweise die Dokumentationspflicht digitalisiert, die bisherige Zettelwirtschaft überflüssig macht und insbesondere für eine verbesserte Schnelligkeit beim verschlüsselten Datentransfer zu den Gesundheitsämtern sorgt.“