Es sah so gut aus für einen schnellen und unkomplizierten Übergang von Metzgerei und Bäckerei in der Wallhauser Straße zu einer neuen Lösung, die von allen Seiten als ideal für die Dingelsdorfer Bevölkerung angesehen wurde: Eine Bäckerei und Rösterei wollte den Dorfladen ab 1. Juli übernehmen. Doch nun ist klar, dass aus der Filiale von Heimatliebe nichts wurde.

Warum? Geschäftsführer Frank Winterhalter erklärt: „Wir hätten fünf bis sechs Mitarbeiter für das Geschäft benötigt. Tatsächlich haben wir nur 0,5 gefunden.“ Es scheiterte also am Mangel an Fachkräften? „Ja, das muss man so sagen. Wir hätten den Verkauf, wie wir ihn haben wollte, nicht sicherstellen können.“

Frank Winterhalter, Geschäftsführer der Bäckerei Heimatliebe, erklärt, dass er auch aufgrund von Fachkräftemangel das Geschäft nicht übernehmen konnte. | Bild: Andreas Schuler

Bereits heute seien seine Mitarbeiter „nahe an der Belastungsgrenze. Mehr geht einfach nicht. Wir hätten die Filiale gerne aufgemacht, doch halbe Sachen möchten wir nicht machen.“ Außerdem seien da noch der anvisierte Umbau am Gebäude sowie der Abbau vorhandener Theken gewesen. „Das war leider nicht wie gewollt in einer gewissen Zeit machbar, so dass wir das Projekt aufgeben mussten.“

Eigentümer: „Es ist sehr frustrierend“

Als das Aus der Heimatliebe besiegelt war, äußerte zunächst ein Konstanzer Pizza-Lieferdienst sein starkes Interesse – und wollte ursprünglich bereits im Juli eröffnen. Doch auch dazu kam es nicht. „Es ist sehr frustrierend, dass einer nach dem anderen absagt“, so Hauseigentümer Peter Kopp aus Dettingen, der hier mit seiner gleichnamigen Bäckerei an der Seite der Metzgerei Hierling 2005 einzog.

Peter Kopp, Geschäftsführer der Bäckerei, sagt, dass die ständigen Absagen inzwischen zu einer frustrierenden Situation geführt haben. | Bild: Andreas Schuler

Vor vier Jahren verpachtete er das Ladengeschäft die Paradies-Bäckerei, die sich genau wie die Metzgerei Hierling im Frühjahr aufgrund von ausbleibenden Kundenzahlen zurückzog. Mittlerweile haben die Kopps das Gebäude an einen Immobilien-Makler übergeben, der sich nun um einen geeigneten Nachfolger kümmern soll.

„Am liebsten wäre uns natürlich ein Lebensmittelladen“, sagt Petra Kopp, „aber mittlerweile könnten wir uns auch Büros oder zum Beispiel eine Krankengymnastik gut vorstellen.“ Wohnraum hält sie eher für unrealistisch, „denn dann wäre ein großer Umbau vonnöten“.

Ortsvorsteher: „Bisher nur Absagen“

Ortsvorsteher Heiner Fuchs versichert, alles in seiner Macht stehende zu tun, um einen für die Bevölkerung geeigneten Nachfolger zu finden. „Wir haben alleine zwölf Bäckereien abgeklappert, doch es gab bisher nur Absagen: entweder wegen Personalmangel oder aufgrund grundsätzlicher Bedenken wegen des Standortes.“

Dingelsdorfs Ortsvorsteher Heiner Fuchs will sich nicht geschlagen geben und sucht nach weiteren Lösungen. Er hat auch schon eine neue Idee. | Bild: Andreas Schuler

Die ganze Geschichte sei sehr bedauerlich für Dingelsdorf, vor allem der Ablauf mit den aussichtsreichen Bewerbern. „Doch leider haben wir keine Handwerkertermin erhalten und in der Kürze der Zeit waren die Vorstellungen nicht umsetzbar.“ Sein ursprüngliches Ziel, den Sommer über mit dem vorhandenen Geschäft zu arbeiten und ab Herbst Umbauten anzugehen, sei nicht angenommen worden.

Der Ortsvorsteher sucht nach einer kreativen Lösung, die zumindest temporär für Abhilfe sorgen könnte. Seine Idee: mobile Verkaufsstände mit Metzgerei- und Bäckereisortiment. „Die Wagen könnten zwei Mal in der Woche, auf dem Platz vor dem ehemaligen Laden aufgestellt werden“, sagt Fuchs.

Hier können die Dingelsdorfer weiterhin einkaufen

Nun bleiben den Menschen in Dingelsdorf im Ort selbst zwei Einkaufsmöglichkeiten rund 100 Meter die Straße Richtung Wallhausen entlang: Obst und Gemüse Schroff mit Produkten aus eigenem Anbau sowie das Dingelsdorfer Lädele von Familie Weber mit einem etwas größeren Angebot.

Rund 30 Meter vor dem Lädele ist dieser kleine Selbstbedienungsstand mit Ost und Gemüse aus eigenem Anbau von Markus Schroff, den er 2021 von seinen Eltern übernahm. | Bild: Schuler, Andreas

Das Dingelsdorfer Lädele von Margarete Weber in der Wallhauserstraße 7. Hier gibt es zahlreiche Dinge des täglichen Lebens. Dem kleinen Geschäft kommt nun eine größere Bedeutung zu. | Bild: Schuler, Andreas

Mit dem Sortiment eines Nahversorgers können die beiden kleinen, aber feinen Lädchen jedoch nicht mithalten.