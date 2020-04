Es ist kurz vor 16 Uhr, als Anselm Venedey an diesem Dienstag im Foyer des Bodenseeforums seinen Mundschutz anlegt. Das bunte Tuch mit den Gummischnüren sitzt wie ein Softeis mit Streuseln auf seinem weißen Bart. Venedey war einmal Stadtrat in Konstanz. Der Grund, warum er heute die erste Gemeinderatsitzung seit Beginn der Corona-Pandemie besucht, ist pure Höflichkeit, wie er sagt.

Sein Nachfolger, der Apotheker Daniel Hölzle, wird vereidigt. „Danach gehe ich“, sagt Venedey. Den Rest der Sitzung tut er sich nicht an, das hat er oft genug getan in den vergangenen 14 Jahren als Mandatsträger. Als er im Februar zurücktrat, ließ er die anderen Räte wissen, dass er sich manchmal mehr Zurückhaltung gewünscht hätte. Vor allem von den älteren Herren, die so gerne reden.

Die Verwaltung arbeitet seit einigen Wochen auf Hochtouren. Verzweifelte Unternehmer ohne Geld, verzweifelte Covid-Patienten. Massive Einbrüche im städtischen Haushalt – all das und noch viel mehr kommt täglich bei der Stadtverwaltung an. Die Telefone, wird Oberbürgermeister Uli Burchardt später in der Sitzung sagen, klingeln heiß. „Wenn Sie wüssten, was bei uns abgeht“, wird er an einer Stelle sagen und den Satz dann abrupt beenden.

Infektionsgefahr möglichst kleingehalten

Die Lokalpolitik hat in der Krise bisher hinter den unter Hochdruck arbeitenden Stadtmitarbeitern zurückgestanden. Nicht nur deshalb fiebern viele Räte auf diese erste Sitzung hin. Welche Rolle soll der Konstanzer Gemeinderat in der Krise einnehmen? Wie kann er sie begleiten? Wie kann Demokratie trotz Corona weiter gelebt werden?

Die Sitzung findet unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen statt. Die Zuschauer sind durch eine Wand getrennt vom Gremium, können dem Treiben auf Monitoren zusehen. Die Tische der Stadträte sind im Sicherheitsabstand voneinander aufgestellt. Am Eingang musste jeder unterschreiben, keine Corona-Symptome zu haben. Dazu gab es einen Mundschutz und einen Schwung Desinfektionsmittel aus rotem Plastikspender für die Hände.

Von 40 Räten sind 22 anwesend

Der Oberbürgermeister leitet die Sitzung, neben und hinter ihm haben Bürgermeister und die erste Riege der Verwaltung Platz genommen.Von 40 Räten sind 22 plus OB anwesend. Damit ist das Gremium beschlussfähig. Es hätte auch anders hätte kommen können. Denn im Vorfeld gab es Streit. Einige Räte drohten, mit ihrem Nicht-Erscheinen die Beschlussfähigkeit zu torpedieren. Es waren Mitglieder der größten Fraktion im Rat, der Freien Grünen Liste (FGL).

Warum sie so sauer waren? Alle anderen Fraktionen und die Verwaltung hatten den Vorschlag befürwortet, die Sitzung aus Corona-Gründen verkleinert stattfinden zu lassen. Die Idee: Aus Rücksicht auf Risikopatienten – und dabei dachte die Verwaltung vor allem an ältere Stadträte jenseits der 60 – lässt jede Fraktion einige Mitglieder zu Hause. Und zwar genau so viele, dass das Stimmenverhältnis gewahrt bleibt: also die FGL stärkste Fraktion, die CDU zweitstärkste und so weiter.

Eine unsolidarische Gemeinschaft?

Für die FGL bedeutete das, dass sechs Personen nicht erscheinen durften. Sechs Räte, die auf ihr demokratisches Recht verzichten sollten, zu debattieren und zu beschließen. Ein Schlag ins Gesicht für das Wahlvolk, das jene sieben einst wählte. Das ist die Ansicht des Gros der FGL-Fraktion, die sie auch in einem Brief an den Oberbürgermeister kundtaten. Man wolle das einmal so akzeptieren, nicht aber in Zukunft.

Der Brief wirkte wie ein Zündhölzchen an einem Pulverfass. Alle distanzierten sich und schimpften hinter den Kulissen. „Wenn ihr das tut, könnt ihr euch nirgendwo mehr blicken lassen“, soll gesagt worden sein.

Lokalpolitik in der zweiten Reihe

Oberbürgermeister Uli Burchardt eröffnet die derart aufgeladene Sitzung kurz nach 16 Uhr. „Wir hatten vereinbart, dass wir uns nicht treffen, um große Diskussionen zu führen“, sagt er und macht kein Hehl daraus, dass die Lokalpolitik gerade in die zweite Reihe gerückt sei. „Das Wichtigste kommt zuerst, und vieles davon betrifft den Gemeinderat einfach nicht. Die Verwaltung muss vieles andere machen.“ Gegen 18 Uhr wolle man heute fertig sein.

Es ist 19.30 Uhr, als Christel Thorbecke von der FGL das Streit-Thema endlich anspricht. Sie fragt, wie es mit den Sitzungen weitergehen solle, und spricht von Missverständnissen.

Es sei keinesfalls darum gegangen, die Gesundheit der anderen zu ignorieren. Natürlich sei man solidarisch. Doch bei der Ausübung der Demokratie wolle die FGL keine Abstriche machen. „Wenn diese Kolleginnen und Kollegen, die sich entscheiden, die Sitzung zu meiden, gleichzeitig die Teilnahme eines großen Teils unserer demokratisch gewählten Rätinnen und Räte verhindern“, dann erscheine ihr das „ganz arg problematisch“.

Kaltschnäuzig? Divenhaft? Unwürdig?

Oberbürgermeister Burchardt reagiert hörbar genervt: „Ich sag‘ es gleich: Mir ist es wurscht. Von mir aus können wir in voller Stärke dreimal die Woche tagen.“ Allerdings habe er gedacht, alle seien mit dem proportionalen Gemeinderat einverstanden. Seit Wochen rede man darüber. „Und dann“, sagt er in Richtung FGL, „hieß es von Ihnen plötzlich: Kommando zurück.“

Jan Welsch von der SPD meldet sich. Er ist sauer. Er kenne zig Menschen, die sich isolieren, auch unter Stadträten, entweder weil sie selbst Risikopatienten oder Angehörige von ihnen sind oder in systemrelevanten Berufen arbeiten. Und diese Menschen wolle die FGL nun zwingen, am Gemeinderat teilzunehmen, indem sie Druck aufbaue: Wer nicht kommt, verschlechtert für die Fraktion das Stimmenverhältnis!

Er sagt: „Ich fand dieses ganze Gehabe absolut unwürdig.“ Er sagt: „Ich hatte nicht den Eindruck, dass es die FGL überhaupt interessiert, wie sich Corona auf die anderen Fraktionen auswirkt.“

Applaus. Daniel Groß von der CDU ist dran: „Ich fand Ihr FGL-Schreiben kaltschnäuzig.“ Und fügt hinzu: „In so einer Situation sollte manche Diva einfach zurückstecken. Das Wort möchte ich genderneutral begriffen haben.“

„Solidarität ist das Wichtigste, wenn...“

Peter Müller-Neff von der FGL distanziert sich von seiner Fraktion. Der Oberbürgermeister betont, dass nicht alle Sitzungen wie sonst abgehalten werden können. Nicht so lange, nicht so viele. „Den Gemeinderat brauchen wir nicht zum Diskutieren, den brauchen wir zum Beschließen. Er sollte dafür sorgen, dass zack zack zack Entscheidungen getroffen werden.“

Christel Thorbecke spricht jetzt von den Angriffen auf sie und die Fraktion, die Einschüchterungen. „Solidarität ist das Wichtigste, wenn‘s jemandem schlecht geht – aber das auf dieser politischen Ebene zu verwenden, ist bedenklich. Ich gehöre zu den Älteren, und ich wäre nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, weil ich nicht kommen kann, müssen Räte von den anderen Fraktionen wegbleiben.“

Es stimmt, dass Thorbecke zu den Älteren gehört – unter den FGL-ern im Gemeinderat. Das Durchschnittsalter der Fraktion liegt bei knapp über 50 Jahren. Das der CDU bei 63, das der FDP sogar bei 66. Würden die Älteren wegen Corona zu Hause bleiben, würde das vor allem CDU und FDP schwächen. Die FGL würde profitieren, wenn sie weiter in fast voller Stärke erscheint.

Ein undemokratisches Verhalten?

Jürgen Ruff von der SPD hat lange auf seinen Redebeitrag gewartet: „Ja, also“, er atmet angespannt aus, „über Wochen haben wir nichts gegen den Vorschlag proportionaler Gemeinderat gehört. Und vor wenigen Tagen kommt die FGL.“

Er hebt die Arme und die Stimme: „Alle sagen, wir sollen uns keinen Risiken aussetzen. Auf Personen, die eigentlich zu Hause bleiben sollten, entsteht ein Druck: Entweder sie setzen sich dem Risiko aus und kommen zum Gemeinderat – oder sie schaden ihrer Fraktion, indem sie das Stimmenverhältnis verschlechtern. Und dieser Druck, liebe FGL, geht von Ihnen aus!“

Jürgen Faden von den Freien Wählern sagt, so etwas Undemokratisches wie das FGL-Verhalten habe er noch nie erlebt. Simon Pschorr von der Linken Liste stellt einen Antrag: „Schluss mit der Debatte.“

In der Kürze liegt die Würze

Die FGL schafft es nicht, Verständnis für ihre Position zu gewinnen. Es bleibt vorerst beim verkleinerten Gemeinderat, auch zur nächsten Sitzung im Mai. Statt 13 darf die FGL nur sieben Räte in die Sitzung schicken.

Gegen 20.30 Uhr meldet sich der neue Stadtrat Hölzle erstmals zu Wort. Es ist der Nachfolger von Anselm Venedey, der dessen Vereidigung zu Beginn der Sitzung im Zuschauerraum verfolgt hatte. Hölzle holt Venedy noch einmal ins Gedächtnis zurück: „Mir klingen noch ein bisschen die Worte meines Vorgängers im Ohr, der sagte: ‚In der Kürze liegt manchmal die Würze.‘ Jetzt habe ich schon ein bisschen verstanden, was er damit meinte.“

Nur, dass es diesmal nicht die älteren Herren waren, denen etwas mehr Zurückhaltung gut gestanden hätte.