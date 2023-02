Konstanz vor 8 Minuten Was ist los am Schmotzigen Dunschtig? Der Narrenfahrplan für die Straßenfasnacht Seit Wochen fiebern viele Konstanzer dem 16. Februar entgegen. Ihr Wunsch: Es soll ein Schmotziger Dunschtig werden, wie es ihn seit 2020 nicht mehr gab. Alle Termine für diesen Tag findet ihr Mäschgerle hier gesammelt.

(Archivbild) Auf dem Münsterplatz war am Schmotzigen Dunschtig 2022 schon einiges los. Auch in diesem Jahr werden tausende Mäschgerle in die Altstadt kommen. | Bild: Timm Lechler | SK-Archiv