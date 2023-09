Am hellen, heiteren Nachmittag ging es ganz ordentlich zur Sache. Im Bereich der Cherisy/Gartenanlage Haidelmoos sind bereits am Donnerstag, 14. September, gegen 14.30 Uhr zwei Männern im Alter von 33 und 46 Jahren aneinandergeraten. Über den Vorfall informiert die Polizei erst knapp eine Woche später in einer Pressemitteilung.

Konstanz Tragischer Unfall im Hallenbad am Seerhein: Kind gerät beim Schwimmunterricht in Not Das könnte Sie auch interessieren

Der 46-jährige Mann gab an, auf der Oberlohnstraße auf Höhe Cherisy mit seinem weißen Cabrio gefahren zu sein, als ein 33-Jähriger auf einem E-Bike neben ihn gefahren sei, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Der 33-Jährige habe gegen sein Auto getreten und ihn bedroht, so die Angaben des Cabrio-Fahrers, der weiterhin der Polizei berichtet habe: Anschließend sei der Radfahrer in den Rosmarinheideweg in Richtung der dortigen Kleingartenanlage weitergefahren. Daraufhin habe der Autofahrer zunächst die Verfolgung aufgenommen, dann aber abgebrochen.

Die nachfolgende Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der 46-Jährige mit seinem Cabrio an der Kreuzung Rosmarinheideweg/Farnweg die Rechts-vor-Links-Regel missachtet hat und durch die zügige Fahrweise mehrere Passanten gefährdet haben soll, heißt es in der Mitteilung.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen

Was war da genau los? Um diese Frage zu klären, sucht die Polizei Zeugen. Personen, die am 14. September im Bereich der Oberlohnstraße/Wollmatinger Straße/Rosmarinheideweg sowie der Kleingartenanlage verdächtige Wahrnehmungen oder auffällige Fahrmanöver in Zusammenhang mit einem E-Bike und einem weißen Cabrio gemacht haben, oder gar hierdurch geschädigt wurden, sollten sich beim Polizeiposten Konstanz-Wollmatingen unter 07531 942993, melden.

Konstanz Rücksichtsloser Autofahrer: Erst fährt er ein Kind an, dann flüchtet er Das könnte Sie auch interessieren

Insbesondere sucht die Polizei einen Zeugen, der eine weitere Auseinandersetzung der Männer kurze Zeit später auf dem Verbindungs-Kiesweg zwischen dem Rosmarinheideweg und dem Schleyerweg beobachtet haben dürfte, so die Polizei. Er hat weiße Haare, war dunkel gekleidet und trug seitlich über die Schulter eine Hängetasche. Er wird gebeten, sich ebenfalls mit der Polizei in Verbindung zu setzen.