Ein Mann steht in einem etwas heruntergekommenen Gewächshaus. Er trägt einen viel zu engen Anzug, am nackten Hals eine Fliege, in der Hand eine Geige, am Boden steht ein Buddha. Streng grafisch formt das Glashaus eine Art Tunnel, ist eng und weit zugleich.

Ein ungewöhnliches Bild ist es, das bald das Konstanzer Publikum ins Rätseln bringen dürfte, eine Fotografie, die zugleich authentisch und in höchstem Maß inszeniert und konstruiert ist. „Der Geiger im Gewächshaus“ ist eines der Bilder, die ab 14. April in der Leica Galerie Konstanz zu sehen sind.

Sechs Menschen vertrauen sich einem Fotografen restlos an

Das Projekt hinter der Ausstellung ist ungewöhnlich. Der Konstanzer Fotograf hat über mehrere Jahre Menschen aus der Region begleitet und so gut kennengelernt, dass sie ihm eine Antwort auf die wohl schwierigste Frage überhaupt anvertrauten: Wer bin ich?

Daraus entstanden Fotos, die diese fünf Menschen in einem Moment zeigen, der für ihr Leben entscheidend war – oder hätte entscheidend werden können, denn neben erlebten Momenten waren auch erträumte Augenblicke möglich.

Für die Fotos schlüpften die Menschen in bestimmte Rollen – an bedeutungsvollen Orten, in symbolisch aufgeladener Kleidung, mit besonderer Körpersprache und Mimik. Diese oft extrem akribisch vorbereiteten Motive hielt Diefenbach dann mit einer Kamera in extremer Auflösung und mit einer feinst austarierten Lichtsetzung fest, was die Grenze zwischen Fiktion und Realität weiter verwischen lässt.

Sind das nun Porträts oder Inszenierungen? Ist das pralles Leben oder großes Kino? Bildet das eine vorhandene Wirklichkeit ab oder schafft es eher eine neue? In allen Fällen lautet die bewusst ambivalente Antwort: Sowohl als auch. „Das ewige Ich“, wie Diefenbach sein Projekt selbst nennt, ist stark vom Zurückschauen geprägt: Wie bin ich zu dem geworden, was ich heute bin? Wie wäre ich geworden, wenn...?

So ist es nicht überraschend, das die Arbeit nicht nur von der Stadt Konstanz über den Kulturfonds, sondern auch vom Hospizverein unterstützt werden. Die Endlichkeit des Lebens schwingt in jeder einzelnen Aufnahme mit, zugleich halten die Bilder aber auch die Zeit an und verweisen auf Bleibendes. Darauf müssen sich die Betrachter einlassen, aber wer sich traut, wird reich belohnt.

Wir spielen alle viele Rollen im Laufe der Zeit

Diefenbach selbst beschreibt seinen „fotografischen Praxisversuch, das Ich zu visualisieren“ übrigens mit folgendem Leitgedanken: „Wir alle spielen verschiedene Rollen in unserem Leben, sind beispielsweise Mutter oder Sohn, Freund oder Geliebte. Zeitgleich üben wir Berufe aus. Die Grenzen zwischen unseren Rollen verwischen im Alltag. Aus dem Ich wird im Laufe des Lebens zwangsläufig ein Wir.“

So begreift er „das Leben als zeitintensives, aber endliches Schauspiel“ und ist meint: „Angelehnt an unser Bild davon, verändern wir im Laufe der Zeit unser Ich, passen unser Verständnis davon an: an Erwartungen, äußere und innere Wünsche, an Ziele. Nur: Wann bin ich dann wirklich Ich? Und: gibt es ein solches überhaupt?“ Dieses Ringen um mögliche, mitunter widersprüchliche Lebensrollen wolle er mit Hilfe der Fotografie sichtbar machen, erklärt der Fotograf.