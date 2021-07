Konstanz vor 23 Stunden

Was geschah in der Konstanzer Flüchtlingsunterkunft? Die Frage führt zu babylonischer Sprachverwirrung vor dem Amtsgericht Konstanz

Zwei junge Männer sollen im Januar 2020 in der Flüchtlingsunterkunft in Stromeyersdorf einen Mitbewohner krankenhausreif geschlagen haben. Die Aufklärung der Vorkommnisse erweist sich als problematisch bis nahezu unmöglich – was zu einer Absprache zwischen Staatsanwaltschaft, Gericht und Verteidigern sowie den Angeklagten führt.