Konstanz vor 1 Stunde

Was diese Woche wichtig ist – Ein Überblick für alle Konstanzer

In Konstanz beginnt der Weihnachtsmarkt und auch in Allensbach und Reichenau ist am Samstag, 2. Dezember, Adventsstimmung geboten. Am 1. Advent geht‘s im Rheintorturm weiter. Was ist diese Woche sonst noch geboten?