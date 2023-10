Konstanz vor 2 Stunden

Was diese Woche wichtig ist – Ein Überblick für alle Konstanzer

In der größten Stadt am Bodensee gibt‘s Halloween-Partys und in Kreuzlingen wird beim großen Jahrmarkt gebummelt. Hier erfahren Sie, was in dieser Woche gut zu wissen ist – und bekommen einige Freizeit-Tipps.