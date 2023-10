Abendkasse am 28. Oktober

Am 28. Oktober kosten die Tickets 13 Euro und werden an folgenden Locations verkauft:Backstage Musikcafé, Hussenstraße 6, KonstanzHeimat Bar, Schreibergasse 2, KonstanzSchwarze Katz, Katzgasse 8, KonstanzKing Schultz (an der Bar), Neugasse 23, KonstanzDestille (an der Bar), Mainaustraße 6, KonstanzK9 Kulturzentrum, Hieronymusgasse 3, KonstanzP-Club, Hussenstraße 4, KonstanzBerry‘s, Reichenaustraße 204, KonstanzMehr Infos zu Party United und den Tickets unter party-united.com