Die Polizei Dresden, Kriminalaußenstelle Pirna, hat eine Woche nach dem Seilrutschenunglück in Rathmannsdorf noch keine Antwort auf die entscheidende Frage: Warum riss das Stahlseil, als sich ein Elftklässler des Ellenrieder-Gymnasiums gerade mitten über der Schlucht befand? „Wir werten noch Spuren aus“, sagt Polizeisprecher Karsten Jäger.

Die Polizei stellte vor Ort das gerissene Seil und den Klettergurt sicher. „Die Staatsanwaltschaft hat abgesegnet, dass das Stahlseil von einem Gutachter untersucht werden soll“, sagt Karsten Jäger. „Der Auftrag wurde erteilt, aber bislang hatte der Experte keine Zeit.“ Der Industrieservice des TÜV Süd bestätigt dem SÜDKURIER: „Einer unserer Mitarbeiter wird auf Bitte der Polizei vor Ort prüfen, warum es zu dem Unglück kommen konnte.“

(Archivbild) War das Seil verrostet? Hatte sich unter der Gummi-Ummantelung Wasser gebildet? Die Suche nach der Unfallursache dauert noch an. | Bild: Marko Förster | SK-Archiv

Die Mitarbeiterin sagt aber auch: „Der TÜV war vor dem Vorfall nicht damit beauftragt, die Seilrutsche auf ihre Sicherheit zu untersuchen.“ Laut Thomas Kunz, Pressereferent des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, war die Anlage im Wald nicht genehmigungspflichtig.

Ob es trotzdem Pflicht ist, die Attraktion regelmäßig von Fachleuten überprüfen zu lassen, ob das im konkreten Fall geschehen ist und wenn ja, durch wen: Das alles sind Fragen, mit denen die Polizei sich aktuell beschäftigt.

Bodensee Jede Schraube wird geprüft – Warum ein Stahlseil in Kletterparks eigentlich nicht reißen kann Das könnte Sie auch interessieren

Die Ermittler befragen derzeit Zeugen, die direkt nach dem Absturz des Jungen und seiner aufwändigen Bergung durch die Bergwacht Bad Schandau nicht vernehmungsfähig waren. Laut Polizei konnte auch der schwerverletzte 16-Jährige bislang nicht befragt werden.

Wie lange die Untersuchungen zur Unfallursache noch dauern, kann Karsten Jäger ebenfalls nicht sagen. Klar ist dagegen: Gegen den Betreiber der Anlage, René Hofmann, wird weiterhin wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

(Archivbild) Die Retter der Bergwacht Bad Schandau hatten den 16-Jährigen aus der Schlucht geborgen. Dann wurde er mit dem Hubschrauber ins Uniklinikum nach Dresden gebracht. | Bild: Marko Förster | SK-Archiv

Betreiber sorgt sich um das Unfallopfer

Dieser hat eine turbulente Woche hinter sich. „Ich wurde öfter nachts wach“, sagt René Hofmann dem SÜDKURIER am Telefon. Hauptsächlich beschäftigt ihn die Frage, wie es dem Verletzten geht. „Ich betreibe die Ochelbaude jetzt seit 23 Jahren und habe die Seilrutsche selbst regelmäßig kontrolliert“, sagt er. Ob auch ein externer Gutachter von Zeit zu Zeit kam, will er mit dem Verweis auf das laufende Verfahren nicht sagen.

Der Klettersteig liegt oberhalb seiner Herberge, in der Schulklassen und Jugendgruppen übernachten können. „Wer sich bei uns Ausrüstung ausleiht, darf in Begleitung von Erwachsenen auf eigene Faust in den Individualbereich des Kletterparks gehen“, erklärt Hofmann.

(Archivbild) Hier im Wald führt die Seilrutsche über eine Schlucht. Sie liegt auf dem Rückweg eines Kletterparks zur Herberge Ochelbaude. | Bild: Marko Förster | SK-Archiv

Die Seilrutsche liegt auf dem Rückweg vom Klettergelände. „Die Rutsche darf allerdings nur benutzen, wer bei uns einen erlebnispädagogischen Tag gebucht hat, und auch nur unter Aufsicht unseres Personals“, behauptet Hofmann, denn nur dann werde die für die Anlage benötigte Seilrolle mitgegeben.

Es besteht nach Auskunft des Betreibers also ein Unterschied zwischen Klettersteig und Seilrutsche. Laut René Hofmann gab sein Küchenpersonal die Ausrüstung für den Klettersteig an die Gruppe aus Konstanz aus. „Ich selbst war zu dem Zeitpunkt gar nicht vor Ort“, sagt der Betreiber. Fraglich ist nun, wer die Klettergurte verteilen darf und ob das Personal die Gäste bei der Übergabe der Ausrüstung ausdrücklich darauf hingewiesen hat, dass die Seilrutsche ohne Einweisung und ohne Rolle nicht benutzt werden darf.

Weiterhin muss geklärt werden, ob diese Einschränkungen auch an der frei zugänglichen Seilrutsche ausreichend gekennzeichnet sind. Auch dies sind Fragen, die die Polizei beschäftigen.

Konstanz Wer hat diesen Baum verstümmelt? Unbekannte schnitten ein Loch in die Krone Das könnte Sie auch interessieren

Zweifelhaft ist allerdings, ob das bei der Suche nach der Unglücksursache und einer möglichen Haftungsfrage eine Rolle spielt. Denn das Stahlseil wäre vermutlich in jedem Fall gerissen, ob mit oder ohne Rolle, ob mit oder ohne Kletterparkpersonal.