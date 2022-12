Ist es am Konstanzer Schnetztor nach dem Abbrechen der Glocke auf ewig 10.07 Uhr? Seitdem die Glocke des Turms in der Altstadt auf das Dach darunter gefallen ist, zeigt die Uhr diese Zeit an. Der Konstanzer Hochbauamtsleiter Thomas Stegmann beruhigt auf SÜDKURIER-Nachfrage: Vermutlich Anfang nächster Woche werde das behoben.

Hochbauamtsleiter Thomas Stegmann geht davon aus, dass die Uhr am Schnetztor in der Woche ab 12. Dezember wieder in Gang gesetzt wird. | Bild: Aurelia Scherrer | SK-Archiv

Doch warum läuft die Uhr nicht? Wie bereits berichtet, hat das mit dem Glockenschaden zu tun. Denn die Beiden sind miteinander gekoppelt. Vereinfacht ausgedrückt: Die Funkuhr teilt dem Hammerwerk mit, wann es gegen die Innenwände der Glocke auf dem Dach zu schlagen hat. Nämlich zur halben und vollen Stunde.

Weil das Glockenspiel plötzlich komisch klang, waren Anwohner überhaupt erst auf den Glockenschaden aufmerksam geworden und hatten die Blätzlebuebe informiert, deren Domizil das Schnetztor ist. „Nachdem die Aufhängung der Glocke abgebrochen war, wurde auch die Uhr vorsichtshalber außer Betrieb genommen“, so der Hochbauamtsleiter.

Konstanz Neben dem Schnetztor steht seit 1898 das Haus Lohengrin. Das ist die Geschichte des Prachtbaus Das könnte Sie auch interessieren

Um die historischen Uhren der Stadt kümmere sich ein darauf spezialisierter Uhrmacher von außerhalb. Er werde sich auch dieses Problems annehmen und wohl einfach die Verbindung zwischen Funkuhr und nicht mehr aufgehängter Glocke trennen, kündigt Stegmann an.

Danach wird er die Uhr wieder anschalten. Zumindest in der richtigen Zeit leben wir dann wieder. Auch wenn sie uns nicht mehr vom Schnetztor-Turm herab per Glockenschlag verkündet wird.