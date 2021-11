Visual Story Veröffentlicht am 05. November 2021

Skrollan Lipski hat ihre Herbstferien der Musik gewidmet. Sie ist mit dem Landesjugendchor ins Kloster Ochsenhausen, um dort ein straffes Probeprogramm zu absolvieren. Doch am Ende hat Corona ihren großen Auftritt verhindert.

Skrollan Lipski zu Beginn der Probewoche im Kloster Ochsenhausen. Da ahnte die 17-jährige Konstanzerin noch nicht, dass Corona ihr und den anderen den Auftritt vermiesen wird.| Bild: Marcel Jud

Dieser Artikel hätte anders enden sollen. Mit dem Ausblick auf ein Konzert des Landesjugendchors in der Konstanzer Bruder-Klaus-Kirche am kommenden Sonntag – und damit dem großen Auftritt von Skrollan Lipski in ihrer Heimatstadt.Der