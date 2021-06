Seit drei Jahrzehnten rasen die weißen Züge mit den roten Streifen an der Seite durch die Republik und verbinden zahlreiche deutsche Städte miteinander. Mehr als zweihundert von ihnen tragen die Wappen und die Namen von Städten auf dem jeweils ersten und letzten Wagen.

Der Grund: Zwischen 2002 und 2018 taufte die Deutsche Bahn (DB) ihre ICE-Schnellzüge auf die Namen von Städten, die dafür eine Patenschaft übernehmen wollten. Dabei handelte es sich um eine PR-Aktion, mit der Städte bundesweit für sich werben konnten.

Offiziell erklärte der damalige Bahn-Chef Hartmut Mehdorn, dass man mit den Namensgebungen die Verbundenheit der Bahn zu ihren Fahrtzielen unterstreichen wolle. Seitdem stehen auf zahlreichen Triebzügen Städtenamen wie beispielsweise Augsburg, Landshut, Friedrichshafen – oder Konstanz.

„Sehnsucht nach Konstanz“ sollte geweckt werden

Die Konzilstadt übernahm im Jahr 2008 die Patenschaft für einen Intercity-Express. Am 19. April weihten der damalige Oberbürgermeister Horst Frank und Bahnvertreter Werner Klingberg mit einer Flasche Sekt den 200 Meter langen Triebwagenzug am Konstanzer Hauptbahnhof ein.

ICE-Taufe am Konstanzer Bahnhof am 19. April 2008: Horst Frank, damaliger Oberbürgermeister (rechts) neben Bahnvertreter Werner Klingberg. | Bild: Nikolaj Schutzbach/SK-Archiv

Laut des SÜDKURIER-Berichts über die Einweihung hoffte Oberbürgermeister Horst Frank, dass der ICE bundesweit „die Sehnsucht nach Konstanz wecken möge“. Als Mitglieder der Freien Grünen Liste wünschte er sich, dass sich Deutschland bald in ein Bahnland verwandele – so wie das Nachbarland Schweiz. In der Pressemitteilung der Bahn zu der Einweihung wurde der Zug als „Botschafter der Stadt“ bezeichnet.

Die damaligen Gemeinderätinnen Dorothee Jacobs-Krahnen (links) und Charlotte Biskup zeigten damals, was sie vom Bauprojekt Stuttgart 21 hielten. | Bild: Nikolaj Schutzbach/SK-Archiv

Bei der Sekttaufe war aber nicht alles eitel Sonnenschein: Zwei Stadträtinnen der Freien Grünen Liste stahlen dem Oberbürgermeister die Aufmerksamkeit. Sie trugen ein Banner mit der Aufschrift „Stuttgart blinkt, Konstanz stinkt“. Damit protestierten sie gegen die damalige Verschmutzung des Konstanzer Bahnhofs und das Bauprojekt Stuttgart 21, an dem der Bahnkonzern beteiligt ist.

Hat der Zug seither in Konstanz gehalten?

Dass der ICE Konstanz seit seiner kuriosen Taufe jemals wieder im Konstanzer Bahnhof eingefahren ist, erscheint unwahrscheinlich, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn auf SÜDKURIER-Anfrage. „Vermutlich ist der ICE Konstanz nach seiner Taufe nicht dorthin zurückgekehrt.“

ICE-Namen damals und heute Zwischen 2002 und 2018 benannte die Deutsche Bahn ICE-Züge nach deutschen Städten. Die Namensgebungen waren mit einer Patenschaft verbunden, diese kostete aber keinerlei Gebühren, so die Bahn auf SÜDKURIER-Nachfrage. Seit Einführung der Baureihe ICE 4 im Jahr 2018 benennt die Bahn ihre Schnellzüge nach Persönlichkeiten der deutschen Geschichte. So tragen die neuen Triebzüge Namen wie Konrad Adenauer, Willy Brandt oder Ludwig van Beethoven. Damit kehrte sie zu ihrem Ursprungsprinzip zurück: Vor 2002 hatte sie Züge bereits nach Landschaften oder Personen der Zeitgeschichte benannt.

Der Grund dafür ist so einfach wie plausibel: Der ICE Konstanz ist ein Triebzug der Baureihe ICE 3. Diese Zugart verkehre planmäßig nicht nach Konstanz, so die Sprecherin.

Wo verkehrt der ICE Konstanz?

Stattdessen bewege sich der ICE Konstanz bundesweit auf allen Strecken, die für Züge seiner Baureihe ausgelegt sind. Das heiße, er sei beispielsweise zwischen Nordrhein-Westfalen über Frankfurt nach Basel oder nach München unterwegs, sagt die Bahn-Sprecherin.

Obwohl der ICE seither nicht an den Ort seiner Taufe zurückgekehrt ist, stehe der Zug Konstanz „für eine enge Verbundenheit zwischen der Stadt Konstanz, den dort lebenden Menschen und dem ICE“, so die Bahn-Sprecherin.