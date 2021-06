Konstanz vor 1 Stunde

Warum dieser Konstanzer Reisebüro-Inhaber und Touristiker vor Billigreisen warnt

Steffen Abel ist seit 16 Jahren selbstständig in der Konzilstadt, online wie offline. In seinem Reisebüro in der Münzgasse erzählt er, vor welchen Herausforderungen die Branche jetzt wirklich steht. Und das ist nicht der Umgang mit einem vermeintlichen Tourismus-Boom.