Konstanz vor 3 Stunden

Warum das Konstanzer Standesamt von der Schweiz aus verstopft wird

Aktuell kommt es in den Konstanzer Ämtern zu längeren Wartezeiten für Termine. Ein Grund dafür sind unter anderem Anfragen von deutschen Staatsangehörigen, die in der Schweiz leben. Was brauchen sie vom Standesamt?