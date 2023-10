Nach dem nächtlichen Angriff auf eine junge Frau in Konstanz am Sonntag, 8. Oktober, ist der Täter noch unbekannt. Das sagte Polizeisprecherin Katrin Rosenthal auf Anfrage. Auch nach dem Verantwortlichen für eine ähnliche Tat Ende September suchen die Ermittler weiterhin.

Der Täter soll die 20-Jährige am Sonntag gegen 5.15 Uhr bereits in der Fahrradstraße Schottenstraße bedrängt und verfolgt haben, am Webersteig auf der linken Seerheinseite holte er sie auf Höhe der Handwerkskammer schließlich ein, drückte sie auf eine Treppe und begrapschte sie.

Details zu seinem Äußeren nannte die Polizei auf Anfrage nicht. Er habe jedoch Deutsch gesprochen. Weil Passanten und Anwohner zu Hilfe eilten, verschwand der Mann mit dem Fahrrad über die Fahrradbrücke in Richtung Petershausen.

Ähnliche Tat ereignete sich Ende September

Die Tat vom 27. September weist mehrere Parallelen zu dem jüngsten Fall auf. Auch sie geschah gegen Ende der Nacht. Etwa 3 Uhr morgens trafen eine 21-Jährige und der spätere Täter auf dem Fußweg an der Wollmatinger Straße in Petershausen aufeinander.

In diesem Fall sprachen sie allerdings erst ganz normal miteinander, ehe der Mann die junge Frau plötzlich in der Bushaltestelle Bismarcksteig gegen das Glas drückte und von hinten anfasste. Die Frau schrie und schlug um sich. So konnte sie sich von dem Angreifer befreien und davonrennen.

Die Ähnlichkeiten würden im Zuge der laufenden Ermittlungen geprüft, so Rosenthal weiter. Der Täter damals soll etwa 20 bis 25 Jahre alt und ungefähr 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank und sportlich gewesen sein. Er hatte dunkle Haare und Dreitagebart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Daunenjacke mit zwei weißen Streifen an den Ärmeln.