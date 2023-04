Seit Jahren könnte es am Seerhein in der Nähe des Bodenseeforums schon so schön sein: Sich beim Kiosk ein kühles Blondes bestellen, eine kalte Cola noch dazu und vielleicht sogar eine Pommes. Auch ein Grill wäre vorstellbar. Danach könnte man sich gut eingedeckt in die Sonne fläzen. Doch wenn sich Touristen und Einheimische am Anfang der Seerheinpromenade, in der Nähe der Schänzlebrücke, aufhalten, herrscht von derartigem Fehlanzeige.

Die Baustelle ist seit Langem mit Bauzäunen abgesperrt. | Bild: Timm Lechler

Stattdessen steht dort, nur einen Steinwurf entfernt vom Bodenseeforum, die Baustelle eines geplanten Kiosks. Und seit Längerem verfällt der Bau mehr und mehr zur Ruine. Doch wie die Stadtverwaltung Konstanz nun auf Nachfrage mitteilt, könnte sich das bald ändern – und dem Bau endlich Leben eingehaucht werden.

Doch wie war es dazu gekommen? „Die Verhandlungen mit dem bisherigen Bauherren und geplanten Betreiber des Kiosks haben leider ergeben, dass dieser nicht in der Lage sein wird, den Kiosk fertigzustellen und zu betreiben“, gibt Walter Rügert, Pressesprecher der Stadtverwaltung, auf SÜDKURIER-Nachfrage an.

Neuer Mietvertrag geschlossen

Im Rahmen einer öffentlichen Neuausschreibung des Standorts sei deshalb Ende 2021 ein Anschlussmieter gesucht worden, der den Kiosk fertigstellen und anschließend beitreiben sollte. Ein entsprechender Mieter wurde gefunden. So heißt es von Seiten der Stadt.

„Mit dem aus der Ausschreibung hervorgegangenen erfolgreichen Bewerber wurde inzwischen mit Wirkung ab 01. Januar 2023 ein entsprechender Mietvertrag geschlossen“, teilt Walter Rügert mit. Zeitgleich sei der Mietvertrag mit dem bisherigen Vertragspartner einvernehmlich aufgelöst worden. Dabei hatte es sich um den gemeinnützigen Verein Coycoy gehandelt.

Der neue Mieter soll indessen das bestehende Gebäude übernehmen und ist laut der Verwaltung vertraglich dazu verpflichtet, dieses „nunmehr zügig betriebsbereit herzustellen und spätestens im Mai 2023 in Betrieb zu nehmen“. Ob dieses Startdatum derweil eingehalten werden kann, wird die Zeit zeigen. Schließlich sind es bis dahin nur noch wenige Wochen und bislang tut sich auf der Baustelle nicht viel.

Eine lange Vorgeschichte

Schon vor etlichen Jahren war am dortigen Standpunkt so einiges geplant gewesen. So wollte man damals beispielsweise den Kiosk mit einer integrierten, öffentlichen Toilette bauen. Das ist laut Christoph Sigg vom Amt für Liegenschaften und Geoinformation auch heute noch so angedacht. Darüber hinaus wurde sogar geplant, an dem Kiosk Grillgut anzubieten, das, ebenso wie mitgebrachtes Grillgut, auf einem vom Coycoy-Team überwachten Grill gebrutzelt werden sollte. Das war im Jahr 2017.

WC für alle Am Seerhein-Ufer sollen sich Menschen treffen können – aber so, dass es möglichst nicht zu Konflikten zwischen den Feierenden und beispielsweise Anwohnern kommt. So war das Projekt in der Nähe des Bodenseeforums schon immer angedacht. Um das zu erreichen, bedarf es mehrerer Bausteine.

Einer davon sind der allgemeinen Öffentlichkeit zugängliche WC-Anlagen. Diese gehören seit den Anfängen des Seerhein-Kiosks zum städtischen Verpachtungskonzept. Mit dem Kiosk soll außerdem insgesamt eine Entzerrung des Besucheraufkommens in den westlichen Bereich des Uferbereichs erreicht werden.

Im Jahr zuvor hatte der Verein an der selben Stelle bereits einen großen Holzwürfel aufgestellt, der später so etwas wie eine kleine Strandbar werden sollte. Das Projekt wurde zwar gut angenommen, war aber ein von vorneherein auf nur drei Monate begrenzter Versuch. Danach tat sich an der Stelle nicht mehr viel.

(Archivbild) An der Promenade am Seerhein kurz vor der Schänzlebrücke steht 2016 dieser Würfel, der so etwas wie eine Strandbar werden soll. | Bild: Rau, Jörg-Peter | SK-Archiv

Das Projekt am Seerhein blieb auch danach weiterhin ein Sorgenkind. So wurde im Jahr 2018 die Baugenehmigung erteilt, im Dezember des darauffolgenden Jahres erfolgte dann die Baufreigabe. Nach längeren Verzögerungen, auch wegen den Auswirkungen der Corona-Pandemie, sollte der Kiosk dann 2021 endlich in Betrieb gehen. Doch daraus wurde nichts. In der Folge tat sich an der Baustelle dann längere Zeit gar nichts, das Bauwerk wurde zusehends trostloser. Nun geht es hoffentlich endlich voran.