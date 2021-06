Die Stadt Konstanz baut das Angebot an Radabstellplätzen am Bahnhof aus. Mit der Planung einer Radstation am Bahnhof und weiterer Abstellmöglichkeiten im Umfeld beschäftigt sich am Dienstag, 15. Juni, der Technische und Umweltausschuss (TUA). Eine Woche später entscheidet der Gemeinderat über eine Vereinbarung zur Entwicklung des Radparkhauses, wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt.

Noch in diesem Jahr soll mit dem Bau des Kreisels am Lago-Center begonnen werden. Das wäre der erste Baustein im Großprojekt Umgestaltung des Bahnhofplatzes zur autofreien Zone. Um das C-Konzept zu realisieren, werden mehr Fahrradstellplätze benötigt.

Die Planung und Finanzierung des Radparkhauses sollen in dieser Vereinbarung als Gemeinschaftsprojekt von Stadt und Deutscher Bahn (DB) geregelt und schriftlich fixiert werden. Eine Bedarfsanalyse habe ergeben, dass der Gesamtbedarf im Bahnhofsumfeld bei rund 1400 Fahrradstellplätzen liegt, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus weiter. Im TUA werde Gregor Gaffga, Fahrradbeauftragter der Stadt, den Stand der Dinge und die Planung vorstellen.

Kernpunkt sei die Errichtung der Radstation für 600 Räder im Zuge der geplanten Neuentwicklung der Ladenzeile neben dem Bahnhofsgebäude. Stadt und DB machen bei dem gesamten Projekt gemeinsame Sache. Um die nächsten Schritte einleiten zu können, werden die bisherigen Überlegungen nun in einer Absichtserklärung schriftlich fixiert und voraussichtlich am 24. Juni vom Gemeinderat verabschiedet.

Im Idealfall beginnen dann laut Stadtverwaltung 2022 die vertieften Planungen für das Vorhaben. Bis das Radparkhaus fertig ist, werde im Bahnhofsumfeld das Angebot an Anlehnbügeln ergänzt, so die Stadt.

In der Dammgasse, der Bahnhofstraße und am Katamaran-Anleger können kurzfristig bis zu 270 Stellplätze entstehen. Zudem ist ein Standort für 20 Fahrradboxen am Susosteig nördlich des Bahnübergangs zum Konzil geplant. Wenn die beantragten Fördermittel fließen, könne es losgehen.

Zuschüsse aus dem Agglo-Programm gibt es für den Bau der Radstation am Bahnhof. Darüber hinaus plant die Stadtverwaltung, weitere Fördermittel zur Verbesserung der Radinfrastruktur zu beantragen.