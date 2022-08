Konstanz vor 2 Stunden

Wann geht die So-da-Ampel in der Max-Stromeyer-Straße beim Weiherhof endlich in Betrieb?

Die Arbeiten an der Baustelle dauerten einen Monat: Vom 25. April bis 24. Mai wurde gebuddelt und eine Ampel versetzt. Doch die ist immer noch nicht in Betrieb. Wird das noch was oder ist das Kunst?