Wann die Neubau- und Abrissarbeiten bundeseigener Wohnblöcke in Konstanz starten – und was die Miete dann kosten soll

Sie hatten in Konstanz vergangenen Herbst für Aufregung gesorgt: Die Pläne der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), an der Steinstraße sowie in der Gottfried-Keller-Straße Neubauten zu errichten und fast 70 Jahre alte Bestandsgebäude abzureißen. Noch im Jahr 2022 sollen nun die ersten Baumaßnahmen im Stadtteil Petershausen starten.