von Vera Pache

Der bärtige Mann mit dunklen Augen und eingefallenen Wangen kniet vor einem Pappbecher, die Arme verschränkt vor der Brust. Er friert. Wenn Passanten ein paar Münzen in den Becher fallen lassen, hebt er kurz seinen Kopf und bedankt sich.

Er sagt, mit dem Geld kaufe er sich Essen. Gelegentlich bezahle er ein Bett im Warmen. Und, so erzählt er in holprigem Deutsch, er brauche das Geld auch für seine Frau und die zwei Kinder in Ungarn. Die Familie lebe dort in einer Einzimmerwohnung. Seine Frau habe zwei Putzjobs – einen in einer Schule und einen im Krankenhaus – aber ihr Lohn reiche nicht einmal für die Miete.

Mann sitzt wochenlang draußen

So erzählt der Bettler seine Geschichte. Ob sie wirklich stimmt, lässt sich kaum prüfen. Fest steht: Der Mann sitzt wochenlang draußen. Irgendwelche Gründe wird es dafür geben, dass er hier in der Kälte auf das Mitgefühl und die Großzügigkeit von Passanten setzt. Nüchtern betrachtet könnte man es auch ein Geschäftsmodell nennen.

Konstanz Bedürftig oder kriminell? Dem Mythos Bettelmafia in der Region auf der Spur Das könnte Sie auch interessieren

Der Bettler berichtet von vielen freundlichen und hilfsbereiten Menschen in Konstanz. Wer ihn eine Weile beobachtet, sieht, dass ihn viele Menschen grüßen, fragen, wie es ihm geht, Geld, Essen oder eine Isomatte spenden. Allerdings gebe es ein Problem, sagt er: das Ordnungsamt. Immer wieder komme es vor, dass ihn Mitarbeitende vom Ordnungsamt kontrollierten und ihm sein Geld abnähmen.

In bestimmten Fällen kassiert das Ordnungsamt Erbetteltes

Nimmt das Ordnungsamt Menschen, die auf der Straße um Geld bitten, tatsächlich ihren Bettellohn ab? In dem Schreiben der Stadtverwaltung heißt es: Ja, in bestimmten Fällen müssen Bettelnde ihr Geld abgeben. „Grundsätzlich werden von unseren gemeindlichen Vollzugsbediensteten nur bettelnde Menschen angesprochen, die bewusst und andauernd direkt Passanten ansprechen, oder sich sogar in den Weg stellen und die Passanten auffordern, Geld zu spenden.“

Die Stadt erhebt in diesen Fällen ein Bußgeld, das der Höhe der eigenommenen Spenden entspricht. Die Mitarbeitender der Ordnungsdienste können dann gleich abrechnen. Bei Menschen, die keine Adresse in Deutschland haben, sei es ansonsten schwierig, das Bußgeld einzutreiben.

Stilles Betteln ist erlaubt

Stilles Betteln ist überall in Deutschland erlaubt. Städte haben nicht das Recht, es grundsätzlich zu verbieten. Diejenigen, die einfach nur knien oder sitzen, müssen akzeptiert werden. Aber es gibt Einschränkungen.

Grundlage für den Umgang mit Bettelnden in Konstanz ist die Umweltschutz- und Polizeiverordnung. Dort heißt es: „Das die körperliche Nähe suchende oder sonst besonders aufdringliche Betteln sowie das Anstiften von Minderjährigen zu dieser Art des Bettelns ist untersagt.“

Bußgeldverfahren Die Anzeigen gegen Bettelnde, die in dem Zuge dann ihre Einnahmen abgeben müssen, werden von der Stadt seit 2016 aufgelistet. In dem Jahr waren es 260 gemeldete Bußgeldverfahren. In den Folgejahren wurde es kontinuierlich weniger: 2017 gab es noch 116 Kontrollen, bei denen ein Bußgeld konfisziert wurde, 2018 waren es 82 und 2019 nur noch 45 Anzeigen. Wie hoch die Summe der Betteleinnahmen insgesamt ist, dazu gebe es keine Zahlen.

Ein Mann etwa, der an Krücken auf Passanten zu humpelt, sie anspricht und ihnen die Hand entgegenstreckt, muss damit rechnen, dass ihn Mitarbeitende des Ordnungsamtes kontrollieren – und sein Geld einbehalten.

Bandenmäßiges Betteln schwer kontrollierbar

Außerdem ist das organisierte Betteln verboten. Aus dem Bürgeramt heißt es allerdings: „Das bandenmäßige Betteln ist nur mit einem sehr großen Einsatz und Aufwand nachweisbar.“ Für die Umsetzung sind etwa die Polizei, der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) oder der Gemeindliche Vollzugsdienst (GVD) zuständig.

Es liegt in ihrem Ermessen, ob ein Bettler als aufdringlich oder aggressiv eingestuft wird, er oder sie demnach ordnungswidrig handelt – und die Almosen in ein Bußgeld umgewandelt werden.

Konstanz „Die halten Passanten zitternd einen Becher vors Gesicht. Das geht gar nicht.“ Es rumort unter den Bettlern in der Konstanzer Innenstadt Das könnte Sie auch interessieren

Aus der Stadtverwaltung heißt es dazu: „Die Unterscheidung zwischen ‚stillem Betteln‘ und ‚aufdringlichem Betteln‘ bietet keine Schwierigkeiten. Insofern ist auch den Mitarbeitern des GVD und KOD klar, wann sie einzugreifen haben und wann nicht.“

Zusammen mit den Bußgeldern von Schulschwänzerinnen oder denjenigen, die gegen die Corona-Verordnungen verstoßen, fließen die ursprünglichen Spendengelder von Passanten dann am Ende in den Haushalt der Stadt.