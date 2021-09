Für die Polizei handelt sich um ein regelmäßig in Wahlkampfzeiten auftauchendes Phänomen: die Zerstörung von Plakaten. Allein in der Mainau- und Allmannsdorfer Straße ist dabei zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 9 Uhr, nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 400 Euro entstanden. Die Plakate wurden durch Herunterreißen beziehungsweise durch Zerschneiden zerstört.

Die Angaben decken sich mit der Wahrnehmung von SÜDKURIER-Leser Eberhard Kastner. Demnach machten die Täter vor allem Plakate der CDU und der Basis-Partei zum Ziel ihrer Aktion. Schon einige Tage zuvor seien Plakate durch diverse Aufkleber und Farbbesprühungen beschädigt worden.

Wie Eberhard Kastner schreibt, habe er „diese Form von Vandalismus bisher in keinem Wahlkampf in Konstanz erlebt“. Er empfinde es als „schrecklich, wenn ein Wahlkampf in großangelegten Sachbeschädigungen ausartet, anstatt dass mit Argumenten gekämpft wird“.

Über die Sinnhaftigkeit von Wahlplakaten kann man diskutieren. Über ihre Zerstörung nicht. | Bild: Eberhard Kastner

Immerhin gibt es Chancen auf die Ermittlung der Verursacher, denn bei den genannten Straßen sind Beobachtungen von Zeugen durchaus möglich (Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07531/9950 entgegen).

Sollten der oder die Täter ermittelt werden können, droht die bei Sachbeschädigungen übliche Strafe – sie reicht von Geldbußen bis hin zu Freiheitsentzug. Für die Polizei ist die Zerstörung allerdings nicht neu und laut Polizeisprecher Jörg-Dieter Kluge lässt sich kein Muster ausmachen. „Mal ist die CDU dran, dann die SPD, die Linken oder etwa die Grünen“, sagt er, „das variiert mit den Wahlkämpfen.“

CDU-Kreisverband stellt Strafanzeige

Prinzipiell nicht auszuschließen ist allerdings, dass die Zerstörungen auf eine organisierte Aktion zurückzuführen sind. Auch in anderen Orten des Wahlkreises Konstanz wurden offensichtlich Wahlplakate zerstört. Für den Vorsitzenden des CDU-Kreisverbands Konstanz, Willi Streit, ist das Ausmaß eines „dummen Jugend-Streichs“ eindeutig überschritten. Er stellte Strafanzeige.