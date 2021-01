Im Falsche-Polizisten-Prozess muss der Täter in Therapie. Doch das Geschäft läuft auch ohne ihn. Allein am Dienstag meldeten Rentner wieder über 50 Anrufe von Betrügern.

Die Polizei Konstanz schickte am Mittwochmorgen eine dringende Warnung an die Presse: Senioren in der Region seien höchst gefährdet, Opfer von Betrugsanrufen zu werden. Der häufigste Trick: die Falsche-Polizisten-Masche. Der falsche Polizist ruft