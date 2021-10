„Strohballen gesattelt und rein in die Kürbisse!“, gab Eric Thiel, Geschäftsführer der Marketing und Tourismus Konstanz (MTK) GmbH den Schlachtruf für den verkaufsoffenen Sonntag, der am 3. Oktober von 13 bis 18 Uhr in Konstanz stattfindet, aus. Sehr kurzfristig haben die Organisatoren – die MTK und die Händlervereinigung Treffpunkt Konstanz – grünes Licht für die Veranstaltung bekommen. Sie freuen sich, dass der Erlebnis-Sonntag nach eineinhalb Jahren corona-bedingter Zwangspause wieder stattfinden kann.

Gut, besser, bio

Anlass für den Verkaufssonntag ist der Bio-Markt der Biomusterregion Bodensee. Vor einem Jahr feierte er bereits erfolgreiche Premiere in Konstanz. Ausnahmslos Bio-zertifizierte Betriebe gestalteten seinerzeit in der Konstanzer Hafenstraße einen facettenreichen Markt. Die teilnehmenden Aussteller, von Bio-Landwirten über Herstellern bis hin zu Initiativen, brachen auf ansprechende Weise eine Lanze für die Produkte und deren nachhaltige Erzeugung, ganz nach dem Motto: Gut, besser, bio.

Alles querbeet

An diesen Erfolg wollen nun 16 Aussteller am Sonntag von 13 bis 18 Uhr auf dem Konzilvorplatz und in der Hafenstraße anknüpfen. „Von allen Teilnehmern wurde der Wunsch nach Wiederholung an mich herangetragen“, lächelt Rainer Grimminger, Regionalmanager der Bio-Musterregion Bodensee. Verständlich, dass die Markttreibenden die Besucher wieder begeistern wollen. „Es gibt alles querbeet: Von Obst und Gemüse über Getränke beinahe jedweder Art bis hin zu Backwaren und warmen Mahlzeiten“, skizziert er. Wesentlich: Alle Marktreibenden „sind zertifiziert bis ins Ohrläppchen“, so Eric Thiel.

Von 13 bis 18 Uhr

Wie viele Geschäfte ihre Ladentüre am Sonntag von 13 bis 18 Uhr öffnen werden, kann Daniel Hölzle, Vorsitzender des Treffpunkt Konstanz, nicht sagen. Die Werbegemeinschaft des Handels hat kräftig die Trommeln gerührt und die Initiatoren hoffen auf rege Teilnahme und die Kreativität der Geschäftsleute.

Viele Erlebnisse

Das Team der MTK hat darüber hinaus ein vielseitiges Rahmenprogramm zusammengestellt, und das innerhalb kürzester Zeit. Der Augustinerplatz wird von der Blaulichtfraktion belegt. „Feuerwehr, Malteser und Kreisverkehrswacht sind mit Fahrzeugen und Infoständen vor Ort“, berichtet MTK-Mitarbeiter Dennis Adelmann. Es gebe einen Kinderfahrradparcours, Origami-Bastelaktion des Bodensee-Naturmuseums sowie Torwandschießen mit dem Eishockey-Club Kreuzlingen-Konstanz.

Mit Trommeln und Fanfaren

In der gesamten Altstadt wird etwas geboten, denn „die Fanfarenzüge Niederburg, Blätzlebuebe und Frichtle laufen an diesem Tag musizierend durch die Stadt“, so Dennis Adelmann, und Walking-Acts werde es ebenfalls geben. Kostenlose Stadtführungen (siehe Info-Kasten) werden geboten und: „Am Kultur-Kiosk in der Wessenbergstraße können Theaterfans von 13 bis 17 Uhr Theatertickets zum Sonderpreis erwerben“, so Eric Thiel, der auch das Rosgartenmuseum hervorhebt. Dort ist der Besuch am 3. Oktober kostenlos und es gibt eine Quiz-Rallye für die ganze Familie durch die Sonderausstellung „Idyllen zwischen Berg und See“.

Zeitzeugen in Stein

Rheintorturm, Pulverturm und Schnetztor: Wer kennt diese drei Bauwerke nicht? Sie sind Markenzeichen der Stadt, Relikte der mittelalterlichen Stadt Konstanz und stehen heute wie selbstverständlich da. Für Konstanzer gehören sie schlicht und ergreifend zum Stadtbild. Allerdings haben die wenigsten je einen Blick in das Innere dieser Bauwerke geworfen. Das können alle Interessierten nachholen, denn die „Turmherren“ gewähren am Sonntag einen Einblick in die historischen Wehrtürme und erläutern gerne die interessante, durchdachte Architektur.

Seltene Einblicke

Die Narrengesellschaft Niederburg lädt von 11 bis 18 Uhr zur Besichtigung des Pulverturms (Ecke Rheinsteig/Webersteig/Untere Laube), ein und Historiker Daniel Groß bietet um 14.15 und um 15 Uhr dezidierte Führungen durch das historische Gemäuer. Gratisführungen durch das Schnetztor in der Hussenstraße, um das sich die Konstanzer Blätzlebuebe-Zunft kümmert, gibt es um 12, 14 und 16 Uhr und der Rheintorturm an der alten Rheinbrücke hat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Initiative Rheintorturm, welche den Turm in seiner Obhut hat, sorgt hier auch für das leibliche Wohl der Gäste und lädt gleichsam zum Besuch des Fasnachtsmuseums im obersten Turmgeschoss ein. Der Einlass in die Türme erfolgt jeweils nach den aktuellen Abstands- und Hygieneregeln sowie dem 3G-Nachweis.

Detaillierte Informationen unter:http://www.konstanz-info.comwww.treffpunkt-konstanz.dewww.biomusterregionen-bw.de

Stadtführungen

Während des Verkaufssonntags am 3. Oktober bietet die MTK kostenlose Stadtführungen an.

14, 15 und 16 Uhr: Feuergassenführung „Wuostgräben und andere stille Örtchen“

14.30, 15.30 Uhr: „Gegenwart der Vergangenheit“

Wichtig: Die Teilnahme ist nur mit Voranmeldung unter Tel. 07531/1330-30 oder persönlich in der Tourist-Info im Bahnhof möglich; Impf-, Genesenen- oder Testnachweis ist vorzulegen. Wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, ist das Tragen einer FFP2- oder OP-Maske obligatorisch. (as)