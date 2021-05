Im Laufe des heutigen Freitags tritt die Änderung in Kraft. Dann gilt für Autofahrer: Die Schottenstraße im Bereich der Baustelle des einstmaligen Vinzentius-Krankenhauses wird provisorisch zur Einbahnstraße. Die Fahrtrichtung ist von Gartenstraße in Richtung Webersteig. Von der Einbahnregelung nicht betroffen sind Fahrradfahrer: Sie dürfen nach wie vor in beide Richtungen fahren. Die Schottenstraße ist eine von Radlern stark genutzte Fahrradstraße.

„Anfang voriger Woche gingen bei uns Anfragen dreier Fraktionen ein“, berichtet Frank Conze, Abteilungsleiter Verkehrswesen der Stadt Konstanz. Sie hatten auf die durch die Baustelle verursachte Verengung der Fahrbahn und die damit entstandene, nicht ungefährliche Situation für alle Verkehrsteilnehmer hingewiesen. Zu Recht, wie Conze feststellt, schließlich passieren „täglich im Schnitt etwa 10.000 Radfahrer diesen Bereich der Fahrradstraße“.

Die Behörde habe nun also nach einer „einfachen, pragmatischen Lösung“ gesucht, so Frank Conze. Franziska Gäng, Sachbearbeiterin Verkehrsrecht, führte eine entsprechende Anhörung durch und stellt fest: „Weitere Ämter, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste und Entsorgungsbetriebe: Alle äußerten sich positiv.“

Die Einbeziehung von Feuerwehr und Rettungsdiensten ist unverzichtbar, wie Frank Conze betont, denn es gehe immer um die Einhaltung der vorgeschrieben Rettungsfristen, die bei derartigen Änderungen der Verkehrsregelungen zu berücksichtigen seien.

Diese Änderung der Verkehrsregelung gilt interimsweise. Die bestehenden Parkplätze für Anwohner würden hierdurch nicht tangiert, so Conze. „Wir sind dankbar für den Impuls, denn im Tagesgeschäft kann man nicht alles im Blick haben“, sagt er, der gemeinsam mit seinem Team und den Technischen Betrieben diese „banale wie wirkungsvolle Maßnahme in lediglich sieben Arbeitstagen“ umgesetzt hat. Sollten während des provisorischen Betriebs Nachteile offenkundig werden, werde nachjustiert.