Schmerzhaftes Ende einer Pedelec-Fahrt: Ein 34-jähriger Mann hat sich am Donnerstagmittag, 13. April, bei einem Unfall auf der Kreuzung Hebelstraße/Haydnstraße verletzt.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, war er mit dem Rad auf der Hebelstraße im Musikerviertel in Petershausen-Ost unterwegs. An der Kreuzung zur Haydnstraße überquerte er die Fahrbahn, ohne auf den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Suzuki Swift einer 66-Jährigen zu achten.

Der Mann prallte auf die Motorhaube des Wagens und stürzte auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Am Auto entstand durch die Kollision Schaden in Höhe von rund 7000 Euro, an dem Rad mit Elektromotor waren es etwa 1000 Euro.