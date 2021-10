Nach drei Jahren Bauzeit stehen die Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten sowie die Wohnumfeldgestaltung in der Wohnanlage Schwaketenstraße 98 bis 108 kurz vor dem Abschluss. Vonovia, die Eigentümerin der 252 Wohnungen, hat sich mit dem Deutschen Mieterbund Bodensee auf die Höhe der Modernisierungsumlage geeinigt.

Wie es dazu in einer Pressemitteilung heißt, hat sich Vonovia bereit erklärt, die Umlage je Quadratmeter Wohnfläche zu begrenzen. Der Betrag liegt deutlich unter dem rechtlich zulässigen Höchstbetrag von 3 Euro je Quadratmeter.

Mieterbund: „Vonovia hat auf die Kritik reagiert und kommt den Mietern entgegen“

„Bei dieser Vereinbarung mit Vonovia handelt es sich um einen Kompromiss, der die finanziellen Belastungen der Bewohner deutlich verringert“, erklärt Herbert Weber, Vorsitzender des Mieterbunds Bodensee. „Vonovia hat auf die Kritik der Mieter an der Modernisierung und der Organisation der Baumaßnahmen reagiert und kommt ihnen entgegen.“

Konstanz Vonovia will seine Mieter in der Corona-Krise unterstützen. Bei den Mietern in der Schwaketenstraße kommt davon wenig an Das könnte Sie auch interessieren

Auf Seiten von Vonovia ist man offensichtlich ebenfalls zufrieden mit dem Verhandlungsergebnis. „Die Verhandlungen mit dem Mieterbund Bodensee waren sachlich, fair und konstruktiv“, erklärt Michael Pfefferkorn, Regionalbereichsleiter Württemberg bei Vonovia.

Hilfsangebot bei Härtefällen Trotz der Einigung von Mieterbund und Vonovia handelt es sich für die Mieter am Ende um eine nicht unerhebliche Mieterhöhung. Vonovia bietet allen betroffenen Mietern an, das Härtefallmanagement des Unternehmens zu nutzen. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, werde Vonovia sich um individuelle Lösungen bemühen. „Bei solchen Prüfungen orientieren wir uns am Bedarf der Mieter“, versichert Regionalbereichsleiter Michael Pfefferkorn. „Wir haben bereits vielen Bewohnern der Schwaketenstraße geholfen, die sich diesbezüglich an uns gewandt haben.“ Als Wohnungsunternehmen sei man darauf angewiesen, dass sich die Arbeit rechne und die Mieter dennoch nicht zu stark belaste. Der Mieterbund seinerseits bietet Mietern, die sich auf die Härtefallklausel berufen wollen, seine Hilfe und rechtliche Beratung an.

Er räumt ein, dass bei dem Projekt zunächst einiges schiefgelaufen sei. Nicht zuletzt aufgrund der Ergebnisse der Gespräche mit dem Mieterbund Bodensee und der Entwicklung des Quartiers schaue man jetzt jedoch positiv in die Zukunft.

Konstanz Wie das Monopoly von Immobilienkonzernen zu Mieterhöhungen in Konstanz führen kann Das könnte Sie auch interessieren

Im Rahmen einer Mieter-Versammlung der Wohnanlage Schwaketenstraße, hat der Mieterbund den Bewohnern der Häuser 98 bis 108 das Ergebnis der Verhandlungen vorgestellt und ihnen empfohlen, das Angebot anzunehmen. Neben der Beschränkung der Modernisierungsumlage beinhaltet das Verhandlungsergebnis von Vonovia und dem Mieterbund Bodensee folgende Ergebnisse: