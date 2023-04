Eine noch unbekannte Frau hat eine Seniorin um rund 1000 Euro betrogen, in dem sie ihr in betrügerischer Absicht Putzarbeiten anbot. Darüber informierte die Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz am Freitag, 28. April.

Demnach sprach die noch unbekannte Täterin das 76-jährige Opfer bereits Anfang Februar in der Fußgängerzone in Konstanz an. Dabei habe sie die Seniorin danach gefragt, ob sie eine Putzkraft suche. „Daraufhin kamen die beiden Frauen überein, dass die Unbekannte in Zukunft regelmäßig bei der 76-Jährigen Reinigungsarbeiten ausführen solle“, heißt es in der Meldung.

Betrügerin erhielt Geld im Voraus

In den folgenden Wochen habe die Betrügerin dann mehrere Male beim Opfer geputzt. Laut Polizeiangaben erbat sie dabei immer wieder Vorschusszahlungen. Im guten Glauben gab die Seniorin ihr daraufhin mehrfach Geld im Voraus für ihre Arbeiten.

Inzwischen ist der Kontakt zwischen der Täterin und der 76-Jährigen abgebrochen, die von der Betrügerin angegebenen, persönlichen Daten existieren nicht. Die Polizei rät in so einem Fall zur Vorsicht: „Lassen Sie sich immer einen Ausweis zeigen und gewähren sie kein Bargeld vorab!“