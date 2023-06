„Warum sitzt du eigentlich im Bau?“ „Bin vor dem McDonald‘s eingeschlafen!“ Dieser Gefängnis-Dialog könnte nach einer Kontrolle der Bundespolizei in Konstanz so oder so ähnlich tatsächlich stattfinden.

Wie die Bundespolizeiinspektion mitteilte, war es in der Nacht auf Sonntag, 18. Juni, zu dem ungewöhnlichen Fall gekommen. Ein Zeuge hatte die Beamten informiert, weil eine Frau vor dem Schnellrestaurant gegenüber dem Konstanzer Bahnhof schlief. Bei der Kontrolle kam ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz ans Licht. Erst wenige Wochen zuvor hatte das Amtsgericht die 49-Jährige wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt.

Die hatte sie bisher nicht beglichen. Der Versuch, das Geld doch noch auf die Schnelle über einen Bekannten aufzubringen, schlug ebenfalls fehl. Deshalb musste die 49-Jährige ersatzweise eine 59-tägige Gefängnisstrafe antreten.