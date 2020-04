Von nun an gibt es keine Ausrede mehr: Seit Montag gilt in Baden-Württemberg Maskenpflicht zur Eindämmung der Corona-Pandemie.

Beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr müssen die Menschen zum Schutz vor Ansteckungen mit dem Coronavirus eine Schutzmaske tragen, so wie Philipp Schmieder.

Bild: Lukas Ondreka

Der Informatikstudent kommt aus dem Supermarkt, in vielen Geschäften kontrollieren derzeit Mitarbeiter die Einhaltung der Maskenpflicht. „Erst fiel man mit Maske auf, jetzt ist es genau andersrum“, sagt der 24-Jährige. Er nehme den Maskenzwang gelassen.

Die Maskenpflicht gilt für unbestimmte Zeit. Offenbar, so berichtet die Polizei, halten sich die Menschen weitgehend an die Verordnung.

Nach einer repräsentativen Umfrage bewertet im Land eine Mehrheit – knapp 60 Prozent – die Maßnahme als positiv, Annette Güthner ist eine von ihnen.

Bild: Lukas Ondreka

„Ich möchte meinen Beitrag zum Schutz vor dem Coronavirus leisten“, sagt die 52-Jährige. Sie habe zwei Atemschutzmasken, die sie nach dem Tragen immer heiß auswasche.

Im Internet und in Apotheken gibt es unter anderem Einwegmasken und wiederverwendbare Modelle zu kaufen, die Preise haben stark angezogen.

Selbst gemachte Atemschutzmasken sind ebenfalls erlaubt. Michael Warneke schwört auf sein Modell. Er habe den Atemschutz nach einem Online-Schnittmuster selbst genäht.

Bild: Lukas Ondreka

„Das Nähen habe ich in der Corona-Krise von meiner Frau gelernt“, sagt der 29-Jährige. Aus Stoffresten habe sich das Paar gleich einen Vorrat angelegt.

Wer beim Einkauf oder im öffentlichen Nahverkehr keine Maske trägt, dem droht ein Bußgeld von anfangs 15 Euro, bei wiederholtem Verstoß werden 30 Euro fällig. Nach einer Woche der Gewöhnung können ab dem 4. Mai Strafgelder verhängt werden.

So strafen andere Bundesländer Bayern ist mal wieder am härtesten: Dort müssen Personen, die ohne Maske erwischt werden, 150 Euro Strafe zahlen. Brandenburg, Bremen, Berlin, Niedersachsen und das Saarland sehen keine Strafgelder vor. In Mecklenburg-Vorpommern werden Verstöße mit 25 Euro Bußgeld geahndet. Wer trotz Aufforderung keine Maske aufsetzt, wird in Hessen mit 50 Euro bestraft. In Rheinland-Pfalz drohen 10 Euro Bußgeld. In Nordrhein-Westfalen gibt es keine festen Strafzahlungen, die Ordnungsämter sind zuständig.

Auch ein Schal vor Mund und Nase gilt im Sinne der Maskenpflicht als ausreichend, wie Rudolf Jansen und seine Tochter Marie vormachen. Der Familienvater wartet noch auf Masken, die er im Internet bestellt hat.

Bild: Lukas Ondreka

Solange würden sie beim Einkauf eben Schal tragen, erklärt Rudolf Jansen. „Das machen wir auch schon länger, um andere Menschen zu schützen.“

Do it yourself, Mach es selbst, scheint in der Corona-Krise die Losung zu sein. Kritiker monieren, der Staat habe es versäumt, für ausreichend Masken von guter Qualität zu sorgen und schiebe die Verantwortung den Bürgern in die Schuhe, mit ungewissem Ausgang.

Die meisten Konstanzer sehen das Masken-Basteln pragmatisch, manch eine Person geht auch darin auf. Ulrike Lang stöbert in der Auslage eines Stoffladens in der Konstanzer Innenstadt. Die 64-Jährige sucht nach neuem Material für weitere Masken. Sie hat bereits Familie, Freunde und Nachbarschaft versorgt, erzählt sie.

Bild: Lukas Ondreka

Wenn es geht, dann mit bunten Stoffen. „Das sieht einfach schick und lustig aus“, sagt Ulrike Lang. Die Maskenpflicht finde sie sinnvoll: „Wenn wir Lockerungen wollen, dann müssen wir auch Rücksicht nehmen.“

Die leichten Corona-Lockerungen machen sich bei einem Rundgang durch die Stadt bemerkbar. Waren die Straßen vor einer Woche noch nahezu ausgestorben, sind nun ein paar Menschen mehr unterwegs.

Christoph Rieckh führt einen Feinkostladen in Konstanz. Er habe das Geschäft nun auch wieder geöffnet, sagt der 72-Jährige.

Bild: Lukas Ondreka

Die Maskenpflicht finde er OK, weil es dem Schutz diene. Kunden in seinem Laden würden bei Nicht-Tragen der Maske auf das Gebot hingewiesen.

Manch eine Maske sticht besonders heraus, wie die von Sabine Rasser. „Dass das Muster wie das Coronavirus aussieht, ist Zufall“, sagt die 61-Jährige. Sie habe Stoff von einem Sommerkleid mit Blütenmusterverwendet, erklärt Sabine Rasser.

Bild: Lukas Ondreka

Sie hat etwa zwei Dutzend Masken für die Familie, die sie nach dem Tragen jeweils heiß auswäscht. Wie Sie die Maskenpflicht finde? „Eigentlich möchte ich heulen, aber man erträgt es, weil es medizinisch sinnvoll ist.“

Darum ist die Maskenpflicht umstritten Die Einführung der Maskenpflicht ist gesundheitspolitisch umstritten. Weltärztepräsident Frank-Ulrich Montgomery warf der Bundesregierung Versagen vor. Sie habe es nicht geschafft, medizinische Schutzmasken des Typs FFP2 frühzeitig und in großen Mengen zu beschaffen. Inwiefern einfache Masken Viren abhalten, darüber streiten die Virologen. Einige attestieren den Masken eine gewisse Schutzwirkung bei richtiger Nutzung. Kritiker wie Montgomery monieren, dass sie keinen ausreichenden Schutz böten und Viren bei unsachgemäßer Nutzung sogar anreichern könnten.

Eine gesetzliche Pflicht für einfache Masken, deren Schutzwirkung umstritten ist, findet Turgul Aras nicht sinnvoll. Er halte sich dennoch an die Maskenpflicht.

Bild: Lukas Ondreka

Im Geschäft seines Vaters, wo er nach seinem Studium an der Universität Zürich aushelfe, trage er eine waschbare Atemschutzmaske. „Auch wenn der Nutzen beschränkt ist, stört mich die Maske nicht“, sagt der 27-Jährige.

Vom Nutzen der Masken überzeugt, ist Merve Benli. Die 29-Jährige arbeitet als Pflegerin in Konstanz. Bei ihrer Arbeit könne sie auf Einwegmasken zurückgreifen.

Bild: Lukas Ondreka

Für den Alltag habe sie sich eigene Masken aus Stoffresten genäht. „Die Maskenpflicht ist ein guter Kompromiss zwischen Lockerungen und Schutz“, sagt sie.

Andreas Heubel und seine Frau Barbara tragen beim Einkaufen ebenfalls Maske. „Ich werde 61 Jahre alt und gehöre zur Risikogruppe“, sagt Andreas Heubel.

Bild: Lukas Ondreka

Seine Frau ergänzt: „Mit einer Maske schützt man andere Menschen, das ist uns beiden wichtig.“ Inwieweit die Konstanzer mitmachen, darauf seien sie selbst gespannt.