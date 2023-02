Ein beherzter Senior hat am Freitag, 10. Februar, auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Max-Stromeyer-Straße einen Brieftaschendieb abgewehrt. Darüber berichtet das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressemitteilung.

Der 79-Jährige lud demnach gegen 10.30 Uhr gerade seinen Einkauf in den Kofferraum seines Wagens, als ihn ein fremder Mann plötzlich unvermittelt von hinten umarmte. Dabei versuchte der Taschendieb, an den Geldbeutel in der Gesäßtasche seines Opfers zu gelangen.

Das misslang jedoch, da der Mann geistesgegenwärtig seine Hand auf die Tasche legte und um Hilfe rief. Daraufhin ließ der Unbekannte von ihm ab und flüchtete ohne Beute in unbekannte Richtung.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor Taschendieben, die sich auf Parkplätzen von Einkaufsmärkten herumtreiben. „Immer wieder versuchen die Diebe dabei, zum Beispiel durch Ansprechen und Ablenken oder aber auch durch plötzliches Umarmen an Wertgegenstände zu gelangen“, sagte Polizeisprecherin Katrin Rosenthal.