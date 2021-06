Das Team des Rosgartenmuseums rund um Tobias Engelsing, Direktor der städtischen Museen, ist glücklich, die Wiederöffnung nach dem Lockdown feiern zu können. Deshalb laden die Museumsmacher alle Konstanzer und Gäste am heutigen Samstag von 10 bis 17 Uhr und morgigen Sonntag von 10 bis 16 Uhr zu den Tagen der offenen Tür ein.

Noch vor der offiziellen Eröffnung der neuen Sonderausstellung „Idyllen zwischen Berg und See. Die Entdeckungen von Bodensee und Voralpenraum“ können sich die Besucher bei kostenlosem Eintritt diese anschauen. Die neue Sonderausstellung soll Lust darauf machen, die Heimat neu zu entdecken.

Das Rosgartenmuseum zeigt Werke grafischer Kunst: Lithografien, Gouachen und Darstellungen des großen Natur- und Lebensraums zwischen Säntis und Rheinfall zur Zeit der touristischen Entdeckung im 19. Jahrhundert.

Konstanz Wo die Nazis in Konstanz einst residierten: Blick hinter die dunklen historischen Fassaden einzelner Gebäude der Stadt Das könnte Sie auch interessieren

Der Tourismus am Bodensee „begann im späten 18. Jahrhundert mit den ersten Bildungsreisen englischer Gentlemen in die Voralpen“, erzählt Kuratorin und Museumsmanagerin Lisa Foege. „Auch große Dichter und Denker, wie beispielsweise Johann von Goethe, reisten ins Sehnsuchtsland Italien und sind am See und Rheinfall hängengeblieben.“ Schon damals wollten die Reisenden und Feriengästen zeigen, wo sie überall gewesen sind. Sie kauften Lithografien, später Fotos.

Nicht nur Ansichten der Landschaften und Städte werden in der Ausstellung präsentiert – weitere Exponate stellen dar, wie die Menschen früher reisten: Kleidung, Koffer, Reise-Necessaire, Rucksack und Wanderstock oder Tafelsilber der seinerzeitigen Grand-Hotels.