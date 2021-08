Manchmal musste Dembo Sanyang hungern, oftmals war er auf Hilfe angewiesen – auf die des Konstanzer Vereins Save me, des Integrationstreffpunkts Café Mondial und des Lehrers im Ruhestand Manfred Hensler. Der frühere Leiter der Robert-Gerwig-Schule in Singen unterrichtet noch heute Flüchtlinge und bereitet sie auf die berufliche Bildung vor.

Zur Person Manfred Hensler Manfred Hensler, gebürtiger Konstanzer, war 41 Jahre lang Lehrer für Mathematik und Wirtschaft. 1978 wurde er an die Wessenberg-Schule Konstanz berufen, 1991 rückte er dort zum stellvertretenden Schulleiter auf. 1994 wurde er Leiter der Robert-Gerwig-Schule in Singen. Von 2009 bis 2017 war er zudem geschäftsführender Schulleiter der beruflichen Schulen im Landkreis Konstanz und kümmerte sich unter anderem um die Beschulung jugendlicher Flüchtlinge. Im Jahr 2017 wurde Hensler in den Ruhestand verabschiedet, und setzte dort seine Arbeit für die Bildung von Geflüchteten fort. Unter anderem engagierte er sich für das Pilotprojekt Vabo-E. Bei diesem erhalten erwachsene Flüchtlinge ohne Deutschkenntnisse Unterricht.

Jetzt sieht es so aus, als hätte Dembo Sanyang, der derzeit in einer Flüchtlingsunterkunft auf der Reichenau lebt, die Chance, zu beweisen, was in ihm steckt. In Allensbach kann der 23-Jährige aus Gambia eine Ausbildung als Altenpflegehelfer beginnen. Dabei sah es für den jungen Mann nicht immer so gut aus. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, ebenso sein Härtefallantrag. Und doch lernte er mit Eifer weiter.

Der Tod des Vaters führt zur Flucht

Aus Dembo Sanyang sprudeln die Worte. Fast fließend sagt er auf deutsch, was ihn bewegt. Der 23 Jahre alte Mann aus Gambia machte sich schon mit 16 Jahren auf den Weg in eine Welt, die besser sein sollte, als die in seiner Heimat. Er landete in Libyen und vor drei Jahren dann in Deutschland. In Gambia sei sein Leben vom frühen Tod des Vaters überschattet gewesen. Damals habe er die Schule verlassen müssen, sagt Sanyang.

Sieben Jahre habe er gelernt, danach sei ihm der Weg zu Bildung versperrt gewesen, weil seine Mutter das Geld für eine weiterführende Schule nicht habe aufbringen können. Ohne eine tiefere Schulausbildung seien die Chancen im Berufsleben aber auch in seiner Heimat gering. Er habe sich als Hilfs-Maurer auf dem Bau durchgeschlagen. Diesen Beruf hätte er gern richtig gelernt, doch es ist alles anders gekommen.

Jahrelang musste Dembo Sanyang in Deutschland von Lebensmittelgutscheinen leben, zuletzt bekam er für Lebensmittel 160 Euro im Monat. Er habe nicht arbeiten dürfen, und deshalb auch nie Geld gehabt, nicht einmal für einen Rechtsbeistand oder eine Fahrkarte. Ohne die Unterstützung von Save me, dem Café Mondial und Manfred Hensler wäre der junge Mann schon längst nicht mehr in Deutschland.

Zuletzt konnte Sanyang neun Monate lang eine Vabo-E-Klasse besuchen, in der es um die Vorbereitung für den Hauptschulabschluss für erwachsene Flüchtlinge geht. Die Beschäftigungsgesellschaft des Landkreises unterstützt diesen Bildungsweg.

„Er ist engagiert und aufgeschlossen“

Jetzt bekommt der junge Mann die Möglichkeit, bei Tobias Volz vom ambulanten Pflegedienst Aktive Lebensgestaltung mit Senioren in Allensbach, eine Lehre zu machen. Der Unternehmer und engagierte Sozialdemokrat sagt, er habe Dembo Sanyang in die Ausbildung genommen, weil er einem lernwilligen Flüchtling eine Chance gegeben und über Integration nicht nur theoretisieren wolle.

Sein Eindruck über den Mann aus Gambia: „Er ist engagiert und aufgeschlossen. Er hat eine ganz nette, persönliche Art.“ Sein Betrieb, so sagt Volz weiter, habe Menschen, die den Lehrling fachlich und sprachlich betreuen könnten. Ob der junge Mann tatsächlich in die Pflege passe, werde sich zeigen. „Man muss sehen, ob das klappt. Aber die Chance ist da. Ich habe nichts zu verlieren und er muss sich anstrengen“, sagt Volz.

DemboSanyang hat nur wegen der Ausbildung die Möglichkeit, weiter geduldet zu werden. Für Tobias Volz ist klar, dass er seinen Nachwuchs selbst ausbilden will. Auf ausgebildete Menschen aus dem Ausland mag er nicht zurückgreifen. „Wir wollen denen nicht die guten Leute wegnehmen“, sagt er. Vielmehr wolle er Menschen eine Chance bieten, die, wie DemboSanyang, in ihren Heimatländern keine Chance auf eine Ausbildung haben.

Der junge Mann aus Gambia zeigt sich dankbar, dass er nun in Deutschland eine Chance bekommt. Er versteht aber nicht, warum er nicht gleich arbeiten durfte und so lange Lebensmittelgutscheine bekommen hat. „Wir wollen uns doch hier integrieren. Wir wollen lernen. Wir wollen arbeiten“, sagt er. Es sei aber schwer, Deutsch zu lernen, wenn man in der Flüchtlingsunterkunft auf engstem Raum in einem Zimmer nur mit Gambiern sitze.

Sanyang möchte im Verein Sport machen

Er berichtet von Kollegen, die in die Kriminalität abrutschten und zum Beispiel Drogen verkauften. Genau so habe er nie sein Geld verdienen wollen, sagt Sanyang. Er habe lieber daran gearbeitet, als Läufer fit zu bleiben, und viermal die Woche lange gejoggt. Er sei ein guter Läufer und suche noch einen Verein, in dem er den Sport ausüben könne. Im Marathon habe er auch schon Medaillen gewonnen.

Als Musterschüler hat Manfred Hensler Dembo Sanyang wahrgenommen. Der Lehrer im Ruhestand engagiert sich für die berufliche Vorbereitung für Flüchtlinge. Unter den Umständen, in denen der junge Mann aus Gambia lernen musste, habe er das beste daraus gemacht, ist Hensler überzeugt. Er würde sich politische Unterstützung für Menschen wünschen, die mit Eifer einen einfachen Beruf lernen. „Wir brauchen diese Menschen. Man sollte ihnen eine Chance geben“, sagt er. Gesucht würden sie allemal.