Mit Beethoven fing alles an. „Per E-Mail wurde gebeten, dass alle Musiker am 22. März um 18 Uhr aus dem Fenster „Freude schöner Götterfunken“ spielen sollten“, berichtet Roland Saile. Auch im Sierenmoos rund um den idyllischen Spielplatz öffneten sich die Fenster; die einen machten Musik, die anderen lauschten.

Die Zuschauertribüne beim Sierenmoos-Open-Air: Auf der Schaukel sitzt man in der ersten Reihe. | Bild: Scherrer, Aurelia

„Es war wirklich erstaunlich, wie viele Kinder und Erwachsene in unserer Nachbarschaft ein Musikinstrument spielen“, freut sich auch Simone Strauf. Alle Beteiligten hatten so viel Freude an der Aktion, dass am darauffolgenden Sonntag gleich eine Wiederholung stattfand.

Vorerst macht die generationsübergreifende Spielgruppe Pause, wird aber sicherlich wieder zu besonderen Nachbarschaftsanlässen auftreten. | Bild: Scherrer, Aurelia

Die ersten Sonntagskonzerte fanden wiederum so großen Anklang, dass die „Sierenmoos-Spielgruppe“, die auf mehr als ein Dutzend Spieler angewachsen war, nunmehr 14 Sonntage in Folge für stimmungsvolle Freiluftkonzerte sorgte.

Region „Ode an die Freude“ statt Corona-Frust: So musikalisch zeigte sich unsere Region beim Flashmob-Fensterkonzert Das könnte Sie auch interessieren

Bei der Premiere bemerkten die Konzertierenden, dass sie viel zu weit auseinanderstanden. „Dann hat jeder vor seiner Garage gespielt“, berichtete Simone Strauf und weist gleichzeitig auf Roland Saile hin, der fortan die Organisation übernahm. Er befüllte einen virtuellen Notenschrank, aus dem sich jeder Mitmusiker bedienen und für den nächsten Sonntag daheim die entsprechenden Stücke üben konnte.

Video: Scherrer, Aurelia

Das Können stand bei dieser Nachbarschaftsaktion nicht im Vordergrund; der Spaß an der Freude war allen das Wichtigste. Das generationenübergreifende Moment und die wilde Mischung unterschiedlicher Musikinstrumente – von Blockflöte bis Saxophon, von Harfe bis Kontrabass – wurde von allen besonders geschätzt; ein kleiner Mini-Chor hat sich ebenfalls gebildet.

Flöten und Saxophon, Trommeln und Gitarren, eine Harfe und Geigen, Trompeten, Klarinetten und Hörner: Die Konstanzer Musiker sind wirklich facettenreich. | Bild: Scherrer, Aurelia

Mit den Lockerungen der Corona-Reglements hat die Sierenmoos-Spielgruppe unter Wahrung der Abstände den Spielplatz als Bühne erobert. Die Zuhörer machten es sich auf den Bänken gemütlich oder brachten Stühle nach draußen, lauschten am Fenster oder standen am Gartenzaun.

Konstanz Frustrierte Musiker und verärgerte Abonnenten: Bei der Südwestdeutschen Philharmonie herrscht dicke Luft Das könnte Sie auch interessieren

Am Sonntag spielte die Gruppe zum vorerst letzten Mal. „Aber es wird wieder Nachbarschaftsanlässe geben, wie beispielsweise das Spielplatzfest im Sommer oder den Weihnachtstreff, wo wir sicherlich wieder spielen werden“, meint Simone Strauf, schließlich werde die Nachbarschaft im Quartier um den Sierenmoos-Spielplatz schon seit vielen Jahren gepflegt.