Zu einer handfesten Auseinandersetzung ist es in der Nacht zum Dienstag, 10. Oktober, in der Diskothek Berry‘s auf der Reichenaustraße in Konstanz gekommen. Das teilt das Polizeipräsidium Konstanz in einer Pressenotiz mit.

Konstanz Schlägerei in der Sommerhitze: Zwei Männer prügeln in Konstanz auf einen Freund ein Das könnte Sie auch interessieren

Zwei 24 und 25 Jahre alte Männer hatten sich demnach zunächst gestritten, bis sie schließlich mit den Fäusten aufeinander losgingen. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung warf der Jüngere eine Glasflasche nach seinem Kontrahenten, verfehlte diesen jedoch und traf stattdessen eine 22-jährige Frau am Kopf.

Konstanz Das Gesicht der Zivilcourage ist geheilt – Hohe Strafen für Männer, die Marco Boxler zusammentraten Das könnte Sie auch interessieren

Nachdem die Sicherheitskräfte die Streitenden der Disco verwiesen und zum Ausgang begleitet hatten, gingen die jungen Männer erneut aufeinander los. Beide erlitten Verletzungen, verweigerten jedoch eine ärztliche Behandlung. Die junge Frau hatte derweil eine Platzwunde am Kopf davongetragen, die im Krankenhaus behandelt wurde. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.