Die Amtszeit von Andreas Osner geht zuende, aber er möchte den Job weitere acht Jahre machen. Diana Finkele will das verhindern und kann von der Unterstützung durch die mit Abstand stärkste Fraktion im Gemeinderat ausgehen. Die Entscheidung fällt am Donnerstag.

Das Finale um das Amt des Bürgermeisters für Soziales, Kultur und Sport findet in Form eines Zweikampfs statt. Am Donnerstag, 22. April, entscheidet der Gemeinderat im Bodenseeforum in öffentlicher Sitzung darüber, ob Amtsinhaber Andreas Osner die