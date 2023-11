Einem Zeugen fällt der 51-jährige Autofahrer auf, weshalb er die Polizei darauf aufmerksam macht. Daraufhin kontrollieren Beamte den Opel-Fahrer am Montag, 6. November, um etwa 14.30 Uhr. Als die Polizisten sich dem Mann in der Mannheimer Straße nähern, geht von ihm starker Alkoholgeruch aus, heißt es dazu in der Pressemitteilung des Konstanzer Polizeipräsidiums.

Ein Alkoholtest habe rund 3,6 Promille bei dem Fahrer ergeben. Erlaubt ist das Fahren mit maximal 0,5 Promille, sofern es sich beim Fahrzeuglenker nicht um einen Führerscheinneuling handelt. In der Probezeit gilt eine 0,0-Promillegrenze. Aufgrund des hohen Promillewerts bei dem 51-Jährigen ordneten die Beamten eine Blutentnahme durch einen Arzt an und beschlagnahmten den Führerschein.

Übrigens: Bereits ein Blutalkoholgehalt von 0,3 Promille kann dazu führen, dass die körperliche und geistige Fahrleistung beeinträchtigt sein kann.