Konstanz vor 3 Stunden

Voller Erfolg für die Osteraktion der Schreinerei Sandmann: Nach nur einer Stunde waren alle 800 Holzhasen vergriffen

In vielen Konstanzer Familien wurde oder wird nun fleißig gemalt: Die Schreinerei Sandmann hatte 800 Holzosterhasen hergestellt und vergangene Woche an Kinder verschenkt, damit diese die Hasen bunt gestalten können. 300 weitere Exemplare gehen an Kitas und Schulen. Für alle, die bei der Osteraktion leer ausgingen, gibt es aber auch noch eine Idee.