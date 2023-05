Unglück im Stadtteil Königsbau: Ein Junge ist am Dienstagmittag, 30. Mai, beim Spielen aus dem Fenster eines Mehrfamilienhauses in der Jacob-Burckhardt-Straße gefallen. Darüber informiert die Konstanzer Polizei in einer Pressemitteilung. Der Vierjährige habe zuvor mit seinem achtjährigen Bruder in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss gespielt.

Doch dann passierte es: Als der kleine Junge auf den Fenstersims stieg, brach das am Fenster angebrachte Fliegengitter ab. Das kleine Kind fiel aus fünf bis sechs Metern in die Tiefe. Das Kind landete laut Angaben der Polizei auf einem unterhalb des Fensters geparkten Auto.

Durch den Aufprall erlitt der kleine Junge schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Wie die Pressestelle des Polizeireviers auf Nachfrage erklärte, habe nach dem Sturz keine Lebensgefahr für das Kind bestanden.