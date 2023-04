Die Lage ist komfortabel: In der Bodenseeregion ist an Ostern das Wetter meistens warm und oft mindestens teilweise trocken, zudem richten Touristiker ihren Saisonbeginn nach diesem Zeitpunkt aus. Es gibt für die ersten Gäste also auch etwas zu erleben.

Gäste buchen lang im Voraus

Entsprechend positiv fällt die erste Tourismusbilanz des Jahres aus. Jacqueline Perk, Geschäftsführerin des Hotels und Restaurants Ko‘ono in Litzelstetten, ist vollkommen zufrieden mit der Auslastung über die Osterfeiertage. „Wir waren zu 100 Prozent ausgebucht“, sagt sie. Die meisten Gäste hätten lang im Voraus gebucht. „Nur an Wochentagen warten viele erst das Wetter ab.“

Erfreulich sei aus ihrer Sicht, dass die Gäste auch wieder über längere Zeiträume anreisten, „im Schnitt sicher etwa vier Tage, manche bleiben fast eine ganze Ferienwoche“. Die meisten stammten aus der näheren Umgebung, reisten aus etwa 200 bis 400 Kilometer Entfernung an. „Gäste aus der Schweiz haben wir auch, aber sie waren an Ostern kein Schwerpunkt“, so Perk.

Jacqueline Perk, Chefin beim Ko‘ono in Litzelstetten, bei der Anmeldung eines Gastes. Das Hotel sei an den Feiertagen zu 100 Prozent ausgelastet gewesen, sagt sie. | Bild: Hanser, Oliver

Mit Blick auf den Sommer macht sich Perk keine Sorgen. Die Sommermonate seien jetzt bereits gut gebucht, „das bringt die Region so mit sich“. Wichtiger sei es, die umsatzschwachen Monate im Herbst und Winter zu bewerben. Das funktioniere inzwischen ganz gut mit Angeboten, die zum Beispiel von Schweizern gut angenommen würden, und über Buchungspartner.

So habe das Ko‘ono auch in dieser Zeit eine Auslastung von 60 Prozent. Als zweite Herausforderung nennt Jacqueline Perk den Personalmangel. Doch auch er treffe den Betrieb nicht hart. „Wir haben viele langjährige Mitarbeiter und sechs Auszubildende. Für den Sommer suchen wir nur noch nach Aushilfen.“

Osterferien fast komplett ausgebucht

Auch Maximilian Wiedemann, Juniorchef beim Hotel Viva Sky in Konstanz, ist zufrieden mit dem Saisonstart. „Über die Ostertage war das Hotel voll, auch jetzt in der Ferienwoche ist es fast ausgebucht“, sagt er. Ab April seien nun alle Wochenenden ausgebucht. „Ab Juni ist das Hotel jetzt bereits fast durchgängig belegt.“

Im Viva Sky liege die Aufenthaltsdauer bei zwei bis vier Tagen. In jüngster Zeit seien auch die internationalen Gäste wieder zurückgekehrt – aus Australien, Israel und einige Franzosen, die ein paar Tage am Bodensee verbringen. „Die meisten aber kommen aus Deutschland, ein paar Schweizer, ein paar Österreicher.“ Auch Wiedemann sieht im Personalmangel ein Problem, das Haus sei aber ebenfalls mit Stammpersonal gut versorgt.

Denis Vargas, Mitarbeiter beim Hotel Viva Sky, richtet die Tische auf der Dachterrasse, die einen Blick über den See bietet. | Bild: Hanser, Oliver

Beim B+B-Hotel im Konstanzer Industriegebiet liefen die Osterfeiertage ebenso gut, vergleichbar wie 2022, wie Hotelmanagerin Almut Kober berichtet. Die meisten Gäste stammten aus Baden-Württemberg, aber auch von weiter her und aus dem Ausland. Die Aufenthaltsdauer liege im Schnitt bei zwei bis drei Tagen.

„Wir blicken positiv gestimmt in die Sommersaison“, schreibt Kober auf Nachfrage. Sorge bereite eher die kommende Wintersaison, da Geschäftsreisende ab jetzt mit der Konstanzer Tourismus- und Klimaschutzabgabe belastet würden, während die bisherige Kurtaxe entfalle.

Das sagt die Marketing und Tourismus GmbH Auch die Marketing und Tourismus GmbH Konstanz (MTK) spricht von einem gelungenen Saisonstart 2023. Hotels in Konstanz seien meist komplett ausgelastet gewesen, nur die Campingplätze waren wegen des schlechten Wetters nicht voll belegt. Die Tourist-Information sei vor allem an Gründonnerstag und Karfreitag stark frequentiert gewesen, etwas weniger an Ostersonntag und Ostermontag, wie Isabell Klauser, Presseverantwortliche der MTK, berichtet. Schwerpunktthemen für die Saison seien das Jahr der nachhaltigen Mobilität sowie der 30. Geburtstag der Statue Imperia mit Hafenfest am 29. und 30. April sowie das 40-jährige Bestehen des Bodenseeradwegs. Zudem findet die 50. Flottensternfahrt der Vereinigten Schifffahrtsbetriebe statt. Erstmals seit der Pandemie wird wieder ein grenzüberschreitender 24-Stunden-Flohmarkt veranstaltet.

Wetter für Campingplätze entscheidend

Am Campingplatz Bruderhofer wiederum sei das durchwachsene Wetter an den Osterfeiertagen spürbar gewesen, berichtet Pächter Christian Metzger. Es habe eine konstante Auslastung gegeben, aber nur wenige Spontananreisende. Dennoch sei der Platz über Ostern voll geworden, jedenfalls die Wohnmobil- und Wohnwagenstellplätze. Die Zeltplätze seien wetterbedingt noch wenig genutzt worden.

Auch Metzger macht sich mit Blick auf den Sommer wenig Sorgen: Bereits jetzt, zu Saisonbeginn, sei der Platz zur Hälfte ausgebucht, das sei eine gute Perspektive. Einen Rückgang gegenüber der Pandemie-Zeit, als viele Reisende ihre Auslandsreise durch einen Urlaub am See ersetzten, könne er bisher nicht erkennen.

Entsprechend der vielen Gäste, die sich an Ostern am See aufhielten, verzeichnet auch die Mainau einen gelungenen Start in die Saison mit 28.000 Gästen zwischen Gründonnerstag und Ostermontag, wie Pressesprecherin Andrea von Maur auf Anfrage berichtet. Am stärksten war die Blumeninsel am sonnigen Ostersonntag mit 8000 und am ebenfalls warmen Ostermontag mit 9000 Besuchern frequentiert.