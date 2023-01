Ein noch unbekannter Täter hat in der Nacht auf Montag,16. Januar, vergeblich in ein Modegeschäft in der Tirolergasse einzubrechen versucht. Wie die Polizei mitteilte, brach der Unbekannte zunächst mit roher Gewalt eine Metalltür zum Eingangsbereich der Boutique in der Konstanzer Altstadt auf. Dort schlug er mehrfach gegen ein aus Kacheln bestehendes Fenster, sodass die äußere Verglasung zu Bruch ging.

In den Laden gelangte er trotzdem nicht, stattdessen machte er nur auf sich aufmerksam. Als ein Zeuge ihn bemerkte, flüchtete der Unbekannte in Richtung Marktstätte.

Für eine Personenbeschreibung reichte es trotzdem: Der Täter ist etwa 20 Jahre alt und von schmaler Statur, hatte kurze dunkle Haare und trug eine graue Jogginghose sowie eine weiß-schwarz karierte Jacke. Die Polizei bittet um Hinweise. Zeugen werden darum gebeten sich unter (07531) 995-2222 zu melden.