Laut Testverordnung des Bundes hat jeder Bürger Anspruch auf mindestens einen kostenlosen Schnelltest pro Woche. Was das genau bedeutet, darüber waren sich die Konstanzer Stadtverwaltung und Kassenärztliche Vereinigung zunächst uneinig. Doch jetzt steht fest: Auch in den Konstanzer Testzentren sind mehrere Tests pro Woche möglich.

Nur ein Schnelltest pro Woche sei möglich, sagte Walter Rügert, Pressereferent der Konstanzer Stadtverwaltung, zunächst am Montag gegenüber dem SÜDKURIER. Dies gelte für das bereits bestehende Testzentrum am Klinikum sowie für das neue am