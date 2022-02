Die Polizei sucht laut einer Pressenotiz nach Zeugen eines versuchten Einbruchs in den Netto-Markt im Konstanzer Stadtteil Allmannsdorf. In der Nacht von Freitag, 4. Februar, auf Samstag, 5. Februar, hantierten bislang unbekannte Personen in der Sepp-Biehler-Straße an der Tür des Discounters.

Sie versuchten sich mittels eines Glasschneiders, mit dem sie ein größeres Loch in die Haupteingangstür schneiden wollten, Zugang zum Ladengeschäft zu verschaffen. Das blieb jedoch ohne Erfolg. An der Eingangstür entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro.

Personen, die etwas Verdächtiges mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz unter der Telefonnummer (07531) 995-0 in Verbindung zu setzen.