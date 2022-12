Die 80-Jährige war seit Montagmorgen, 26. Dezember, im Pflegeheim Haus am Salzberg vermisst worden. Die Familie der Seniorin hatte die Bevölkerung über soziale Netzwerke gebeten, bei der Suche zu helfen. Eine Angehörige erklärte in einem Beitrag auf Facebook, dass die Frau dement sei und möglicherweise verwirrt ist.

Am Montagmittag sei der Fall der Polizei gemeldet worden, wie Nicole Minge, Sprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz, am Dienstag dem SÜDKURIER am Telefon mitteilt. Daraufhin begann am Zweiten Weihnachtsfeiertag eine umfassende Suchaktion, die unter anderem durch Personenspürhunde und einen Hubschrauber unterstützt wurde.

Die Suche sei von Petershausen aus in zunehmend größeren Suchkreisen organisiert worden, sagt Nicole Minge. Doch leider blieben die eingeleiteten Maßnahmen bis in die Nacht ohne Erfolg.

Unterkühlt und hilflos aufgefunden

Am Morgen des 27. Dezembers wurde die vermisste 80-Jährige auf der Graf-Lennart-Bernadotte-Allee am Boden liegend und stark unterkühlt aufgefunden. Sie wurde sofort ins Krankenhaus gebracht, wo sie kurze Zeit später verstarb.

An der Suchaktion der Polizei seien beinahe alle Konstanzer Polizeistreifen sowie einige Streifen der benachbarten Reviere beteiligt gewesen, so Minge. Anwohner hatten auch in der Nacht den kreisenden Polizeihubschrauber über Konstanz wahrgenommen.