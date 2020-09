Ein glückliches Ende nahm ein Vermisstenfall aus Konstanz, der die Polizei seit mehreren Tagen beschäftigte. Wie bereits berichtet, verließ das 16-jährige Mädchen am 30.08.2020 gegen 09.30 Uhr das elterliche Wohnhaus in Konstanz und wurde seither nicht mehr gesehen. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen und Maßnahmen wurde vom Polizeipräsidium Konstanz eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen ausgestrahlt. Aufgrund dieser Fahndung konnte die 16-Jährige am 11.09.2020 im Ostalbkreis wohlbehalten aufgegriffen und ihren Eltern überstellt werden.