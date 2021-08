Die einen wollen etwas mitbenutzen, was der andere hat. Der andere erlaubt es nicht: Das ist der Kern eines Nachbarschaftsstreits, den die Konstanzer Vereine Marinekameradschaft und Marinejugend untereinander ausfechten. Die Stadtverwaltung will nun vermitteln. Doch für eine Seite ist das Tischtuch „nicht nur zerrissen, sondern fünfmal zerschnitten.“

Wie bei den meisten handfesten Streits hat auch der zwischen der Marinekameradschaft (MK) und der Marinejugend (MJ) eine lange Vorgeschichte. Schon in den 1980er-Jahren soll es, so steht es in den Annalen des Vereinslebens, gekracht haben. Der