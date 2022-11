Unbekannte haben eines der beliebtesten Ausflugsziele in den Konstanzer Teilorten verwüstet. Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte, wüteten sie irgendwann zwischen Sonntag, 20. November, 20 Uhr, und Montag, 8 Uhr, auf dem Grillplatz Purren am Rande von Litzelstetten und richteten dabei einen Schaden von mehreren hundert Euro an.

Blick über den Grillplatz Purren am Montagnachmittag. Der Bauhof hatte die beschädigten Lehnen der Bänke da schon ausgetauscht. | Bild: Oliver Hanser

Die unbekannten Täter hatten auf dem Gipfel von Litzelstettens Hausberg eine Grillschale abgerissen, sämtliche Sitzbänke zerstört, drei Mülleimer beschädigt und überall Müll herumgeschmissen. „Außerdem nahmen die Vandalen einen Mülleimer mit“, so die Polizei, die nun Zeugen sucht.

Schon am Montag beseitigte der Litzelstetter Bauhof die Schäden zum Großteil und reparierte die Bänke. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Wollmatingen, Telefon (07531) 942993, entgegen.