Noch unbekannte Täter haben in der Nacht von Samstag, 12. März, auf Sonntag, 13. März, den Kiosk am Strandbad Horn mit Farbe beschmiert. Wie das Polizeipräsidium Konstanz am Montag in einer Pressemeldung mitteilt, besprühten die Täter den Rollladen des Kiosks mit roter Sprühfarbe. Es wurden verschiedene Schriftzüge und Zeichen angebracht.

Zudem sollen die noch unbekannten Täter im Bereich des Strandbads weiter randaliert haben, in dem sie mehrere Mülleimer umwarfen und den Müll über die Wiese verteilten, heißt es. Die Schadenshöhe ist laut Angaben des Präsidiums noch nicht bekannt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Verursachern der „Sauerei“ geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Konstanz unter der Nummer (07531) 995-0 in Verbindung zu setzen.